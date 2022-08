Criminal Minds: Paget Brewster sfoggia un grintoso nuovo look per il revival

News Serie TV

La serie procedurale di successo tornerà presto con 10 nuovi episodi in streaming su Paramount+.

La rivoluzione nel revival di Criminal Minds, atteso prossimamente in streaming su Paramount+ con 10 episodi a distanza di soli due anni o poco più dalla conclusione della serie originale, parte dal look dei protagonisti. O almeno da un'interessante scelta di stile di Paget Brewster, l'interprete di Emily Prentiss. L'attrice, in occasione dell'inizio delle riprese, si è mostrata ai suoi follower su Twitter con un look decisamente diverso da quello a cui eravamo abituati. Dimenticate i capelli corvini di Prentiss: quando la ritroveremo sullo schermo, sfoggerà dei capelli color argento e uno stile che l'attrice ha definito "un po' più vecchio, più sfacciato e senza filtri".

Paget Brewster sceglie i capelli grigi: Il suo messaggio

"Ciao ragazzi. Questo è il mio primo look di capelli e make-up per Criminal Minds... spero che siate esaltati nel vedere una Prentiss un po' più vecchia, più sfacciata, senza filtri e con i capelli grigi. Se non lo siete, va bene lo stesso. Ditelo a qualcun altro", si legge nel tweet che accompagna la foto di Brewster. L'attrice, dopo aver portato i capelli nerissimi per 15 stagioni della serie, per questo revival ha optato per un cambio look in linea con la sua intenzione di voler lasciare i capelli al naturale anche davanti alle telecamere. "Mi piacciono i miei capelli grigi", aveva twittato a luglio. “Ho sentito la pressione di tingerli, fingere di avere di nuovo 35 anni, no grazie. Abbiamo tutti enormi problemi da affrontare, lo so. Questa è una piccola battaglia. Ma penso che tutti noi abbiamo piccole battaglie personali. Cominciamo con l'essere gentili gli uni con gli altri, anche quando non siamo d'accordo. Per favore".

Oh, hi Guys !! This is my first ⁦@criminalminds⁩ hair and make up from this morning…. I hope you’re all excited for a slightly older, sassier, no filters, grey-haired Prentiss. And if you aren’t, that’s cool, just tell someone else. pic.twitter.com/9gW05qcCke — paget brewster (@pagetpaget) August 9, 2022

Il revival di Criminal Minds: Cosa sappiamo

Nei nuovi episodi di Criminal Minds, scritti nuovamente dalla showrunner Erica Messer, l'Unità di Analisi Comportamentale sarà alle prese con la peggiore situazione mai incontrata. Secondo la sinossi ufficiale, la squadra dovrà affrontare "la sua più grande minaccia: un soggetto ignoto che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora quella rete è diventata operativa e la squadra deve dargli la caccia, un omicidio alla volta". Il team includerà molti volti noti: oltre alla Emily Prentiss di Brewster, torneranno David (interpretato da Joe Mantegna), JJ (A.J. Cook), Penelope (Kirsten Vangsness), Tara (Aisha Tyler) e Luke (Adam Rodriguez). Non ci saranno invece Spencer e Matt (Matthew Gray Gubler e Daniel Henney), ma la loro assenza verrà sicuramente in qualche modo giustificata.