Criminal Minds: Nella stagione 17 qualcuno tornerà e qualcun altro mancherà

Inizia le riprese dei nuovi episodi. Ecco chi è tornato sul set e chi non lo ha fatto.

Sono iniziate nelle scorse ore le riprese della diciassettesima stagione del procedurale Criminal Minds, ora anche conosciuto con il titolo Criminal Minds: Evolution e disponibile esclusivamente in streaming, in Italia su Disney+. Le foto che ci arrivano dal dietro le quinte della serie confermano un ritorno nei nuovi episodi, mentre qualcun altro ci ha tenuto a far sapere che non ci sarà.

Criminal Minds 17: Un ritorno e un... addio?

Intanto una foto condivisa dal profilo Instagram della serie conferma che Zach Gilford riprenderà il ruolo di Elias Voit dalla prima stagione del revival. Sebbene il prolifico serial killer, stalker e rapitore sia stato battuto in astuzia e catturato nell'ultimo episodio arrivato sugli schermi, l'ultima volta che lo abbiamo visto il prigioniero aveva ricevuto una visita da qualcuno che era chiaramente curioso riguardo al fatto che sapeva della Gold Star, qualcosa di top-secret che il governo degli Stati Uniti ha deliberatamente nascosto.

Che il personaggio sarebbe potuto tornare lo aveva lasciato intendere la showrunner di Criminal Minds Erica Messer all'epoca del finale, dichiarando alla stampa che "Non avete visto l'ultima di Elias" e di immaginarlo come l'Hannibal Lecter della serie. E, chiaramente, ne sapremo di più anche della Gold Star: "È un po' come 'Pensavamo di sapere tutto... sulla rete e su Voit e tutta questa roba'. Perciò, il fatto che lui sganci quella bomba - e che significhi qualcosa per Bailey - è sicuramente il nostro punto di partenza per la prossima stagione", aveva detto Messer a TVLine.

Di qualcun altro, invece, non sapremo e non vedremo altro. Con un messaggio condiviso su X, l'attore Josh Stewart, interprete sin dalla seconda stagione del detective William LaMontagne Jr., ha fatto sapere che, "purtroppo, i miei giorni nei panni di Will LaMontagne Jr. sono finiti". E rivolgendosi ai fan ha aggiunto: "Ragazzi, siete stati i migliori in assoluto". Non è chiaro cosa abbia portato Stewart fuori dalla serie e per il momento la produzione non ha voluto commentare la notizia. Will, apparso quasi in ogni stagione, è stato una parte importante del racconto nonostante non fosse uno dei protagonisti, coronando il suo sogno d'amore nel finale in due parti della stagione 7, in cui lui e l'agente speciale JJ Jareau si sono sposati.

Soprattutto nella stagione più recente, però, Will è stato una presenza costante nella storyline di JJ, mentre confidava alla moglie la sua preoccupazione per la sua salute. La paura del cancro di Will è stata ispirata da un calvario simile che il marito di A.J. Cook, l'attrice che interpreta JJ, ha vissuto nel 2019. Fortunatamente per Will, si è scoperto poi che aveva solo una curabile infiammazione alla tiroide, perciò "la prossima stagione, si spera, starà bene", aveva detto Messer. "Ma" - e questo appare particolarmente risonante ora - "non è necessariamente fuori pericolo per sempre".