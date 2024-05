Criminal Minds: Il BAU col nemico in casa nel nuovo trailer della stagione 17

News Serie TV

La nuova stagione del revival è attesa su Paramount+ per il prossimo mese. In Italia arriverà prossimamente su Disney+.

Come può la minaccia più terribile che tu abbia mai affrontato diventarlo ancora di più? Ritrovandotela sotto il tuo stesso tetto. Nella diciassettesima stagione di Criminal Minds, la seconda del revival Evolution, il BAU che tanto si era prodigato per portare Elias Voit dietro le sbarre avrà ancora a che fare con l'ingegnoso serial killer, ritrovandoselo molto più vicino di quanto avrebbe voluto. Ma questo sarà solo uno dei suoi problemi, come mostra bene l'intenso nuovo trailer diffuso da Paramount+ (in Italia la serie è disponibile in streaming su Disney+).





Criminal Minds: Cosa ci aspetta nella stagione 17

Nella stagione 17 di Criminal Mind, Emily Prentiss (Paget Brewster), David Rossi (Joe Mantegna), Jennifer 'JJ' Jareau (A.J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Tara Lewis (Aisha Tyler) e Luke Alvez (Adam Rodriguez) dovranno vedersela con un nuovo assassino in libertà, e con loro grande sgomento, Elias Voit (Zach Gilford, ora un membro del cast regolare), il criminale che ha costruito una rete di serial killer durante la pandemia di Covid-19, potrebbe essere la chiave per risolvere il caso.

"Non faremo affidamento sull'aiuto di un serial killer", dice categoria Prentiss nel trailer. Ma il suo superiore non è dello stesso avviso. Non è chiaro per ora se il nuovo criminale è collegato al mistero della Gold Star. Nel finale del ciclo precedente, Voit aveva ricevuto una visita in prigione da qualcuno che era chiaramente curioso riguardo al fatto che fosse a conoscenza di questo segreto che il governo degli Stati Uniti ha deliberatamente nascosto. Mentre gli agenti indagano sul mistero, una cospirazione si dipana, mettendo il BAU di fronte a una complicazione inaspettata quando Voit negozia un accordo che lo fa trasferire sotto la custodia federale in casa della stessa unità. Confrontarsi con questa enorme minaccia farà capire ben presto che la squadra non potrà uscire indenne dalle sconvolgenti conseguenze.

Come sappiamo dalle notizie precedenti e come ci ricorda anche il trailer, la nuova stagione introdurrà la star di Agents of S.H.I.E.L.D. Clark Gregg nei panni del direttore dell'FBI Ray Madison, colui che ha stipulato un accordo con Voit per assistere in un'importante indagine. Brian White (Ray Donovan) e Tuc Watkins (Uncoupled) saranno invece Vincent Orlov, il losco avvocato del serial killer, e Frank Church, un uomo dedito alle cause dei bambini che attira l'attenzione degli agenti quando questi sospettano che agisca per motivi poco edificanti.