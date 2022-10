Criminal Minds: Evolution, poster e nuove foto dell'atteso revival

News Serie TV

Negli Stati Uniti, la nuova serie sarà disponibile in streaming su Paramount+ dal 24 novembre.

Se hai a disposizione "la più grande minaccia" che il BAU abbia mai affrontato, non puoi non metterla in copertina. A poco più di un mese dal debutto su Paramount+ di Criminal Minds: Evolution, il servizio streaming svela attraverso TVLine la locandina promozionale e nuove foto ufficiali di questo atteso revival dell'omonimo crime drama di successo conclusosi solo due anni fa.

Criminal Minds: Evolution, la nuova anteprima

Il poster mostra il profilo in ombra di Elias Voit, il Big Bad di questo nuovo ciclo di 10 episodi interpretato dal veterano di Friday Night Lights Zach Gilford. Si tratta di un individuo che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora, mentre il mondo riparte, quella rete diventa operativa e la squadra deve dargli la caccia... un omicidio alla volta. Analista di una grande azienda di sicurezza informatica, Elias è descritto come un tipo con un lato oscuro e un'ossessione per la morte.

Come ormai dovreste sapere, l'Unità di Analisi Comportamentale sarà ancora composta da Emily Prentiss (Paget Brewster), David Rossi (Joe Mantegna), Jennifer 'JJ' Jareau (A.J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Tara Lewis (Aisha Tyler) e Luke Alvez (Adam Rodriguez), alcuni dei quali ritratti nelle nuove foto che vedete qui di seguito, mentre non ci saranno Spencer Reid e Matt Simmons, perché i loro interpreti Matthew Gray Gubler e Daniel Henney non interessati o impegnati altrove.

