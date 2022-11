Criminal Minds: Evolution, il primo trailer mette in evidenza l'inquietante nuova minaccia

News Serie TV

Il procedurale di successo torna in tv, su Paramount+, con 10 nuovi episodi.

L'oscurità assume un nuovo significato per David Rossi e gli altri agenti dell'Unità di Analisi Comportamentale nel primo, inquietante trailer di Criminal Minds: Evolution, atteso revival dell'omonimo crime drama di successo conclusosi nel 2020 dopo quindici stagioni, in streaming negli Stati Uniti su Paramount+ dal 24 novembre.

Criminal Minds: Evolution, predatori ai tempi del Covid

La clip accende i riflettori su Elias Volt, "la più grande minaccia" che il BAU abbia mai affrontato, analista di una grande azienda di sicurezza informatica con un lato oscuro e un'ossessione per la morte, interpretato dall'attore di Friday Night Lights e Midnight Mass Zach Gilford. "In tutti i miei anni come profiler, ho studiato gli assassini, ma non ho mai studiato cosa avrebbe fatto loro una pandemia", dice Rossi (Joe Mantegna). "Non potevano muoversi, non potevano cacciare, quindi hanno cominciato a comunicare per diventare predatori migliori".

In effetti, Elias Voit ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora, mentre il mondo riparte, quella rete diventa operativa e la squadra deve dargli la caccia... un omicidio alla volta.

I tanti ritorni in Criminal Minds: Evolution

Accanto a Rossi ritroviamo Emily Prentiss (Paget Brewster), Jennifer 'JJ' Jareau (A.J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Tara Lewis (Aisha Tyler) e Luke Alvez (Adam Rodriguez). "Ognuno è in un posto molto diverso", aveva detto la showrunner Erica Messer in una precedente intervista con Entertainment Weekly. "Abbiamo Prentiss, che è stata promossa. Ha una nuova posizione in cui supervisiona dozzine di unità. Rossi ha preso il suo posto come capo della squadra, ma sta passando qualcosa di grosso. Quindi, quando lo incontriamo nei primi due episodi, è un po' in tutte e cinque le fasi del dolore. Scopriremo perché entro la fine della prima ora".

"Alvez ha cercato di dare una mano a gestire i casi rimanendo in qualche modo lì dov'era, mentre JJ e Lewis hanno risposto a ogni singola richiesta di consulenza che hanno ricevuto nell'ultimo anno, il che significa molte notti fuori casa e passate per strada. La richiesta dall'alto, dei burocrati, è: 'Fare di più con meno'. Penso che tutti possiamo relazionarci con questo. I nostri team sono stati ridimensionati e tutti hanno ancora la stessa quantità di lavoro da fare".