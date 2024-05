Criminal Minds: Ecco le prime foto della stagione 17

News Serie TV

Il procedurale di successo tornerà in streaming a giugno con 10 nuovi episodi.

Quello di Elias Voit sarà un fascicolo ancora caldo sulle scrivanie dei psicocriminologi dell'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI quando Criminal Minds tornerà su Paramount+ (in Italia in streaming su Disney+) con i nuovi dieci episodi della stagione 17, la seconda del revival Evolution. Nell'attesa - non più molto lunga, il debutto è previsto per il 6 giugno, almeno negli Stati Uniti -, ne sono state diffuse le prime foto ufficiali.

Criminal Minds: Come continua la storia nella stagione 17

L'ultima volta che siamo stati in compagnia degli agenti del BAU, questi hanno dovuto affrontare la loro più grande minaccia: Elias Voit, un soggetto ignoto che aveva trascorso la pandemia mettendo insieme una rete di serial killer. Alla fine, la squadra - i ritornati Emily Prentiss (Paget Brewster), David Rossi (Joe Mantegna), Jennifer 'JJ' Jareau (A.J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Tara Lewis (Aisha Tyler) e Luke Alvez (Adam Rodriguez) - è riuscita a battere in astuzia Voit (Zach Gilford). Il criminale ha poi ricevuto una visita in prigione da qualcuno che era chiaramente curioso riguardo al fatto che sapesse della Gold Star, qualcosa di top-secret che il governo degli Stati Uniti ha deliberatamente nascosto.

La nuova stagione vedrà gli agenti indagare sul letale mistero della Gold Star. Man mano che la cospirazione si dipanerà, il BAU si ritroverà di fronte a una complicazione inaspettata quando Elias Voit negozierà un accordo che lo farà trasferire sotto la custodia federale in casa della stessa unità. Confrontarsi con questa enorme minaccia farà capire ben presto che la squadra non potrà uscire indenne dalle sconvolgenti conseguenze.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, la veterana di Desperate Housewives Felicity Huffman si è unita al cast della stagione 17 con il ruolo della dottoressa Jill Gideon, una brillante biopsichiatria che si ritrova ad aiutare l'unità nella sua indagine sulla cospirazione. Jill è riluttante ad assistere il BAU, data la sua complicata storia sia con David sia con il suo defunto ex marito, Jason Gideon, ma si rende conto che le sue abilità potrebbero essere d'aiuto per scoprire un altro indizio sull'inafferrabile mistero della Gold Star. Inoltre, la produzione ha promosso al cast regolare Gilford e Ryan-James Hatanaka, quest'ultimo interprete di Tyler Green, un ex ufficiale dell'intelligence militare che si è infiltrato nella rete creata da Voit.