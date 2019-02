Criminal Minds dà un interesse amoroso a Reid

I criminali più pericolosi del Paese non saranno gli uniti a tenere impegnata la brillante mente dell'agente Reid della quindicesima stagione di Criminal Minds. Il procedurale di CBS ha ingaggiato Rachael Leigh Cook (Perception) per il ruolo del nuovo interesse amoroso del personaggio interpretato da Matthew Grey Gubler in almeno due degli ultimi 10 episodi.

Cook vestirà i panni di Max, una donna eccentrica, buona d'animo e sincera con la quale Reid comincia ad avere quella che TVLine definisce "una relazione singolare". Probabilmente perché la vita sentimentale dell'agente è destinata a farsi sorprendentemente complicata. Nel finale della stagione 14 c'era stato infatti - attenzione alle anticipazioni! - un deciso avvicinamento tra lui e la collega di lunga data JJ (A.J. Cook).

Nonostante l'arrivo di questo terzo incomodo, la showrunner Erica Messer ha assicurato che i primi due episodi dell'ultima stagione "riprenderanno quel filo, perché non possiamo fingere che non sia successo. Sarà per la prima manciata di episodi una grande forza motrice che ci aiuterà ad aggiungere altri livelli a quei personaggi".

In Italia, gli ultimi episodi della stagione 14 di Criminal Minds sono in onda su FoxCrime ogni venerdì alle ore 21:05, fino al 15 marzo.