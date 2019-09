Criminal: Il trailer del crime drama di Netflix con David Tennant

News Serie TV

La serie antologica debutterà sul servizio di video in streaming il 20 settembre.

Criminal, il nuovo crime drama antologico di Netflix con David Tennant (Good Omens) e Hayley Atwell (Agent Carter) tra i protagonisti, si mostra in un primo trailer in attesa del debutto sul servizio di video in streaming il 20 settembre.

Ambientata tra Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, ciascuno dei quali ospiterà tre storie scritte, dirette e interpretate nella rispettiva lingua da talenti locali, la serie di 12 episodi racconta altrettante storie criminali da una prospettiva diversa dalle solite, quella degli interrogatori della polizia, concentrandosi sull'intenso conflitto mentale tra agenti e sospettato. La domanda sarà sempre la stessa: colpevole o innocente? Ma non siate così sicuri di saper dare una risposta.