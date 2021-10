Cowboy Bebop: Lo scoppiettante trailer ufficiale della serie live-action

News Serie TV

Basato sul popolare anime giapponese, il drama sci-fi debutterà su Netflix il 19 novembre.

C'è tanto scetticismo attorno all'iniziativa di Netflix di adattare in una serie live-action l'anime giapponese di culto Cowboy Bebop. Comprensibile. Non tanto per il solito discorso sulla necessità di rifare qualcosa che di per sé è perfetto, quanto per le poche e irrilevanti occasioni in cui finora il servizio streaming ha permesso ai curiosi in attesa da ben tre anni di farsi un'idea precisa di cosa aspettarsi. Il trailer ufficiale appena rilasciato riesce finalmente a dire (oltre che a mostrare) qualcosa in più dell'adattamento, si spera incoraggiando una volta per tutte a cominciare il conto alla rovescia per il 19 novembre, quando sarà disponibile sulla piattaforma.

La trama e il cast di Cowboy Bebop

Il trailer mostra il cacciatore di taglie Spike Spiegel (interpretato da John Cho) tornare dopo che si presumeva fosse morto. "Hanno cercato di uccidermi, Ana", dice a un certo punto. "Se avrai bisogno di me, adesso mi chiamo Spike Spiegel". Un ex affiliato del Red Dragon, tra i maggiori cartelli del crimine interplanetario organizzato che hanno soggiogato il governo e l'Inter Solar System Police decenni dopo la distruzione della Terra e la fuga dei sopravvissuti verso il sistema solare, Spike unisce le forze con l'enorme Jet Black (Mustafa Shakir), che pilota una vecchia e traballante astronave attraverso il sistema solare, alla ricerca di nuove taglie per tirare avanti. Con loro c'è anche l'impertinente Faye Valentine (Daniella Pineda), che inseguita dai creditori propone "una spartizione 60/40... a mio favore, ovviamente".

Cowboy Bebop segue questo equipaggio scontroso e sarcastico dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare - evasori, terroristi, narcotrafficanti e assassini - al giusto prezzo. Ma rissa dopo rissa, tra frenetiche mosse di karate e proiettili sparati in tutte le direzioni, non passa molto tempo prima che i tre vengano raggiunti dal loro passato. Ognuno con i propri traumi esistenziali, ricordi dolorosi e amori travagliati, questa squadra improbabile è accomunata dallo stesso, temibile nemico: il sicario più famoso del Red Dragon nonché ex compagno di Spike, Vicious (Alex Hassell, The Boys). "Siete i buoni oppure i cattivi?", chiede una donna al protagonista. Lui fa un sorriso ironico e le risponde: "Dipende a chi lo chiedi".