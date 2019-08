Cowboy Bebop: Elena Satine raggiunge John Cho nella serie tv di Netflix

News Serie TV

L'attrice di The Gifted interpreterà la bella e misteriosa Julia.

Risale allo scorso novembre la notizia dell'ordine a Netflix di Cowboy Bebop, adattamento live-action del popolarissimo anime degli anni '90 con lo stesso nome. Da allora, ci è stato detto che la star di The Exorcist John Cho interpreterà il ruolo principale, il cacciatore di taglie Spike Spiegel, mentre è di queste ore l'annuncio che Elena Satine (The Gifted, Revenge) vestirà i panni della misteriosa e bellissima Julia.

Ambientata nel futuro, la serie di 10 episodi segue un gruppo di cacciatori di taglie in fuga dal loro passato mentre è sulle tracce dei criminali più pericolosi del sistema solare. Come cowboy del Vecchio West, questi individui coraggiosi e molto capaci si spostano di pianeta in pianeta a bordo della loro astronave, il Bebop. Julia, uno dei personaggi dell'anime, è descritta come una donna sensuale, anche nella voce. In lotta per sopravvivere in un mondo violento, lei è l'oggetto del desiderio di Spike Spiegel.

Netflix non ha annunciato ancora una data per il debutto di Cowboy Bebop. Il resto del cast include Mustafa Shakir (Luke Cage) e Daniella Pineda (The Detour) nei ruoli dei cacciatori di taglie Jet Black e Faye Valentine, e Alex Hassell di Vicious, l'antagonista.