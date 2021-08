Cowboy Bebop: Data di uscita e prime foto della serie live-action di Netflix

News Serie TV

L'adattamento del popolare anime giapponese anni '90 coinvolge John Cho, Daniella Pineda e Mustafa Shakir: ecco quando esce in streaming.

L'attesa sta per finire! Dopo un lungo e tortuoso cammino di produzione durato quasi tre anni, Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita di Cowboy Bebop, l'adattamento live-action del popolare anime giapponese anni '90. Per l'occasione, ha rilasciato anche le prime foto ufficiali della serie che mostrano i protagonisti John Cho (The Exorcist), Mustafa Shakir (Luke Cage) e Daniella Pineda (The Detour) per la prima volta rispettivamente nei panni di Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine.

Cowboy Bebop: Ecco quando esce la serie Netflix

Cowboy Bebop, basata sull'anime cult di Shinichirō Watanabe, debutterà in streaming su Netflix in autunno, precisamente il 19 novembre. Per chi non lo sapesse, la storia racconta di un futuro lontano in cui un gruppo di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato segue le tracce dei criminali più pericolosi del sistema solare. Come cowboy del Vecchio West, questi individui coraggiosi e molto capaci si spostano di pianeta in pianeta a bordo della loro astronave, il Bebop. E, al giusto prezzo, si offrono anche di salvare il mondo.

Nelle prime foto diffuse dallo streamer vediamo Spike Spiegel indossare il suo tipico abito viola e si intravede anche il mitico Ein, il cane di razza Corgi super intelligente che aiuta i protagonisti a scovare i cattivi. Altri membri del cast sono Geoff Stults (Enlisted) nei panni dell'ex co-detective di Jet Black Chalmers e Tamara Tunie (Law & Order: Unità speciale) nei panni di Ana, la proprietaria di un minimarket con sede su Marte e un'informatrice particolarmente perspicace. Come annunciato in precedenza, il regista della serie originale Shinichirō Watanabe ha fatto da consulente in questo nuovo adattamento e Yoko Kanno, che ha composto la colonna sonora jazz dell'originale Cowboy Bebop, è tornata per curare tutte le musiche del remake.