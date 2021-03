Cowboy Bebop: A più due anni dall'annuncio, terminate finalmente le riprese della serie tv di Netflix

News Serie TV

L'annuncio su Instagram della star Daniella Pineda. I 10 episodi su Netflix entro fine anno.

Netflix ha concluso finalmente le riprese della prima stagione di Cowboy Bebop, l'adattamento live-action dell'amatissimo anime giapponese degli anni '90. Annuncio che fa tirare un profondo sospiro di sollievo ai fan in trepida attesa, dopo che diversi intoppi non prevedibili hanno rallentato la produzione negli ultimi due anni e mezzo, da quando la serie è stata ordinata nell'autunno del 2018.

La notizia del completamento dei 10 episodi è stata confermata dal servizio di video in streaming dopo che l'attrice Daniella Pineda ha condiviso su Instagram un selfie accompagnato da queste parole: "Torno qui per dire che la prima stagione di Cowboy Bebop è finalmente completata. Devo di nuovo dileguarmi ma tornerò dopo questi messaggi". Nell'ottobre del 2019, le riprese in Nuova Zelanda si sono fermate dopo un paio di episodi in seguito a un grave infortunio al ginocchio del protagonista John Cho, tale da richiedere un intervento chirurgico. Poi, all'inizio del 2020, è arrivata la pandemia di Covid-19 e la produzione ha dovuto arrestarsi nuovamente, ripartendo solo lo scorso settembre.

La trama di Cowboy Bebop

Attesa su Netflix entro la fine dell'anno, Cowboy Bebop racconta di un futuro lontano in cui un gruppo di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato segue le tracce dei criminali più pericolosi del sistema solare. Come cowboy del Vecchio West, questi individui coraggiosi e molto capaci si spostano di pianeta in pianeta a bordo della loro astronave, il Bebop. Cho interpreta Spike Spiegel, un cowboy incredibilmente cool, con un sorriso che uccide, un'arguzia pungente e stile da vendere. L'amico Jet Black ha il volto di Mustafa Shakir. Pineda è l'audace e imprevedibile Faye Valentine. Ad Alex Hassell è stato affidato invece il ruolo dell'antagonista, Vicious, il sicario più famoso dell'organizzazione criminale Red Dragon e un ex compagno di Spike, nei confronti del quale nutre ora un odio profondo. Completano il cast Elena Satine, Geoff Stults, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Rachel House, Ann Truong e Hoa Xuande.