Cosa ci fa Berlino nella Fontana di Trevi? Le spettacolari immagini di Pedro Alonso

Lo spin-off de La casa di carta debutterà in streaming su Netflix il 29 dicembre e, per promuoverlo, il suo protagonista si è letteralmente immerso nella bellezza di Roma.

Un amante della bellezza come Berlino non ha saputo resistere al richiamo della monumentale Fontana di Trevi. Netflix ha diffuso il video e le foto che immortalano Pedro Alonso durante la sua particolare visita al monumento romano. L'attore, davanti a una folla di fan increduli, ha postato per uno specale shooting fotografico in occasione della sua trasferta romana per promuovere Berlino, la serie spin-off de La casa di carta in arrivo su Netflix il 29 dicembre.

Berlino come ne La Dolce Vita

Quello organizzata da Netflix, naturalmente, è stato uno shooting che si è svolto nel pieno rispetto delle regole e con tutti i dovuti permessi necessari alla vigilia della premiere della serie, lo scorso 19 dicembre. Durante le riprese era presente persino il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Con questo video, che si ispira naturalmente a La Dolce Vita di Fellini, Netflix vuole celebrare l'idea di eterna bellezza e della gioia di vivere tutta italiana attraverso il personaggio di Berlino, noto esteta e amante dei piaceri della vita. Sia Pedro che il ladro da lui interpretato hanno sempre manifestato un amore particolare verso l'Italia. Già ne La casa di carta, infatti, avevamo visto il personaggio mentre trascorreva parte della sua vita in Italia e coltivava nel nostro Paese la sua arte e la sua musica. Che questo sia un indizio su un prossimo colpo di Berlino che avverrà proprio in Italia? Non è da escludere, ma per il momento non abbiamo notizie su un eventuale rinnovo di Berlino per una seconda stagione.

La trama di Berlino

Creata dagli stessi autori de La casa di carta, Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, Berlino segue Andrés de Fonollosa alias Berlino mentre è impegnato in una nuova pericolosa rapina nella città dell'amore, Parigi. In questa nuova serie Berlino rivive i suoi anni d'oro, prima della rapina alla Zecca di Stato e quando ancora non sapeva di essere malato. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni alla più importante casa d'aste della capitale francese grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

