Conversations With Friends: Il teaser trailer della miniserie tratta dal romanzo di Sally Rooney

Il drama sulle relazioni è atteso in streaming su Hulu da maggio.

Dopo il successo di pubblico e critica di Normal People, che su ComingSoon.it Serie TV abbiamo eletto miglior serie del 2020, l'adattamento di un altro apprezzato romanzo di Sally Rooney sta per arrivare su Hulu e BBC. Conversations With Friends, basata su Parlarne tra amici della scrittrice irlandese, è attesa sugli schermi da maggio e il servizio streaming ne ha diffuso nel frattempo il primo teaser trailer.

La trama e il cast di Conversations With Friends

Scritta dalla stessa Alice Birch di Normal People con Mark O'Halloran, Meadhbh McHugh e Susan Soon He Stanton, e diretta nuovamente da Lenny Abrahamson, con Leanne Welham, Conversations With Friends racconta in 12 episodi la storia di Frances (Alison Oliver), una studentessa universitaria di Dublino e aspirate scrittrice la quale vive una serie di relazioni che la costringono ad affrontare per la prima volta le sue vulnerabilità.

Frances e la sua ex ragazza, Bobbi (Sasha Lane, Loki), ora sua migliore amica, sono inseparabili. Quando iniziano a frequentare una coppia di nuovi amici, Melissa (Jemima Kirke, Sex Education) e suo marito Nick (Joe Alwyn, L'ultima lettera d'amore), Melissa e Bobbi iniziano un flirt mentre Frances e Nick intraprendono un'intensa relazione segreta, mettendo alla prova il legame tra Frances e Bobbi e costringendo tutti loro a riconsiderare se stessi.

"Sally Rooney cattura perfettamente e magnificamente le complicate dinamiche delle relazioni nelle sue storie" aveva dichiarato Beatrice Springborn, vicepresidente dei contenuti a Hulu, in una precedente occasione. "Dopo aver dato vita a Normal People, ottenendo una riposta straordinariamente positiva, siamo onorati di fare lo stesso con Conversations With Friends".