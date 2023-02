Con Sanremo siamo tutti canterini: Ecco 5 Serie TV musicali da vedere in streaming

News Serie TV

Da Glee a Little Voice: vi consigliamo 5 serie tv dove si canta, si balla e ci si emoziona, tutte subito disponibili in streaming.

La settimana di Sanremo, tanto amata da molti italiani, è sinonimo di polemiche, outfit da commentare, maratone fino alle 2 di notte e, soprattutto, canzoni. La gara canora più famosa d'Italia ci dà uno spunto per segnalare agli appassionati di musica e non solo 5 Serie TV musicali che hanno lasciato il segno negli ultimi anni. Le abbiamo scelte tra quelle già disponibili in streaming su diverse piattaforme spaziando da quelle più note alle chicche che probabilmente ancora non avete scoperto. Se vi piace emozionarvi in musica con le serie tv e amate il genere, ecco i nostri consigli.

5 Serie TV musicali che trovate in streaming

Il genere musicale, da sempre, va molto forte in tv e attraversa trasversalmente sia i drama che le comedy. Negli anni sono state decine le serie tv con protagonisti che si sono rivelati anche ottimi performer e brani che hanno scalato le classifiche. Qualche esempio? Tra i successi del passato ricordiamo Smash, musical drama ambientato dietro le quinte di un musical sulla vita di Marylin Monroe in scena a Broadway (sfortunatamente non disponibile attualmente su alcuna piattaforma). Tra le serie musicali in arrivo prossimamente, invece, vi segnaliamo Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie prequel di Grease incentrata sulle mitiche ragazze con le giacche rosa viste nel film (arriverà il 7 aprile su Paramount+). Ma concentriamoci su 5 serie con musica, canti, balli e molto altro già disponibili, che potete riscoprire o recuperare in streaming.

Glee

Disney+

Come non partire da Glee? La serie creata dal trio delle meraviglie Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, andata in onda dal 2009 al 2015 per sei stagioni, ha davvero rivoluzionato il genere dei musical in tv. Ambientata in un immaginario liceo dell'Indiana, ha raccontato le vicende del glee club, il gruppo di canto della scuola composto da ragazzi molto diversi tra loro. In ogni episodio i protagonisti si esibiscono sulle note di successi del passato e del presente, spesso facendoci riscoprire brani poco noti degli anni '80 e '90. Tanti gli episodi a tema che non ci stancheremmo mai di guardare: da quello dedicato ai successi di Madonna a quello in cui il glee club mette in scena il Rocky Horror Picture Show.

Lo straordinario mondo di Zoey

RaiPlay

Come sarebbe saper leggere i pensieri degli altri in musica? Ne Lo straordinario mondo di Zoey, dopo uno sfortunato incidente, Zoey Clarke (Jane Levy) - una giovane e abile programmatrice che vive e lavora a San Francisco - inizia improvvisamente ad ascoltare ciò che pensano le persone che la circondano attraverso le canzoni. Un potere o una maledizione? Zoey cerca di capirci qualcosa di più imparando anche a comprendere meglio se stessa. Una serie sfortunata, immeritatamente cancellata da NBC dopo due stagioni. Per fortuna ha avuto un finale grazie al film tv natalizio Lo straordinario Natale di Zoey, ordinato dal servizio streaming Roku.

The Eddy

Netflix

Non solo La La Land e il recente Babylon. Sapevate che il premio Oscar Damien Chazelle ha diretto anche i primi due episodi della serie musicale di Netflix The Eddy? Al centro della storia c'è Elliot Udo (André Holland), un pianista jazz di New York un tempo famoso che lotta per mantenere a galla il suo locale parigino, The Eddy. Le cose si complicano quando il suo socio in affari Farid (Tahar Rahim) fa rapidamente peggiorare le cose e sua figlia Julie (Amandla Stenberg) lo raggiunge in Francia, entrando improvvisamente a far parte della sua quotidianità. Alla miniserie ha collaborato anche il sei volte vincitore del Grammy Glen Ballard, una leggenda della discografia mondiale che ha scritto le canzoni originali della serie insieme a Rady Kerber (musicista che ha collaborato con Leonard Cohen e B.B. King).

Girls5eva

Peacock su Sky e NOW

Dai premiati creatori di 30 Rock Tina Fey e Robert Carlock e dalla sceneggiatrice di Unbreakable Kimmy Schmidt Meredith Scardino, Girls5Eva è un'esilarante comedy musicale che potrà portarvi solo allegria. Racconta la storia di un un gruppo di ragazze che, dopo aver conosciuto brevemente la popolarità negli anni '90 con una hit (che vi assicuriamo non vi toglierete dalla testa), decide di tornare insieme e inseguire nuovamente il successo. Il cast è stellare: la vincitrice del Grammy Sara Bareilles, la star di Broadway Renée Elise Goldsberry, Paula Pell (Saturday Night Live), Busy Philipps (Cougar Town) e Ashley Park (Emily in Paris).

Little Voice

Apple TV+

Little Voice, il primo musical drama arrivato su Apple TV+ e prodotto a livello esecutivo dal prolifico J.J. Abrams, è stata descritta come "una lettera d'amore alle diverse musicalità di New York". La brava Brittany O'Grady interpreta Bess King, una giovane interprete di talento che lotta per trovare la propria autentica voce e il coraggio di usarla, realizzando così i propri sogni. Nel farlo, affronta difficoltà di diversa natura in una città che tanto può darti quanto può toglierti tutto all'istante, l'immortale New York. Sfortunatamente è stata cancellata dopo una sola stagione, ma vale la pena recuperarla soprattutto per le bellissime canzoni originali, scritte dalla compositrice Sara Bareilles (sì, la stessa che è nel cast di Girls5Eva!).

