Colpo di scena in Superman & Lois: Jordan Elsass lascia il cast, un nuovo interprete per Jonathan Kent

Terremoto a Smallville: Jordan Elsass non è più uno dei protagonisti di Superman & Lois. L'attore 21enne ha lasciato il cast della serie di successo di The CW e non riprenderà il ruolo di Jonathan Kent, il figlio adolescente di Clark Kent e Lois Lane, nella prossima terza stagione, mettendo i produttori nella condizione di dover cercare un nuovo interprete al quale affidare il personaggio.

Superman & Lois 3: Le ragioni dell'addio di Jordan Elsass

In un comunicato, Warner Bros. Television spiega che "Jordan Elsass non tornerà in Superman & Lois per la terza stagione a causa di motivi personali". Sebbene la loro esatta natura non sia nota, Variety riferisce che non hanno a che fare con problemi relativi al posto di lavoro. Nel frattempo, l'improvvisa partenza di Elsass non dovrebbe ritardare la programmazione dei nuovi episodi, prevista non così presto - nella prima metà del 2023.

Jonathan è uno dei due figli della coppia, un ragazzo pulito, umile e dall'animo gentile che prende il nome dal padre adottivo di Clark. Il fratello Jordan, il quale prende invece il nome dal padre biologico di Clark, continuerà a essere interpretato da Alex Garfin. In Italia, la programmazione in prima visione assoluta del ciclo inaugurale di Superman & Lois si concluderà questo sabato con gli ultimi tre episodi alle ore 21:20 su Italia 1. Non seguirà per ora la seconda stagione.