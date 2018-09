Colpo di scena in Grey's Anatomy: Un nuovo compagno di letto per Meredith nel trailer della stagione 15

Ora è un po' più chiaro il modo in cui la quindicesima sarà la "Stagione dell'Amore" anche per la Dott.ssa Meredith Grey. Benché le cose tra i due erano apparse piuttosto fredde l'ultima volta, il trailer dei nuovi episodi di Grey's Anatomy diffuso da ABC mostra il personaggio interpretato da Ellen Pompeo a letto insieme con il Dott. Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti). E questa sì che è una sorpresa!

Lo scorso mese, in una dichiarazione a TVLine, la showrunner Krista Vernoff aveva detto: "Posso confermare che Meredith Grey sarà parte integrante della nostra Stagione dell’Amore. Sì, è una mamma single, e questo complica la possibilità di avere degli appuntamenti. E sì, è uno straordinario chirurgo con idee nuove e rivoluzionarie nel campo della medicina che perseguirà. Ma non esce con qualcuno da quando Nathan Riggs l'ha lasciata [nella stagione 13]. E quanto accaduto con Nick Marsh [nella 14] ha suscitato in lei desideri che non riesce ad assopire. La grande domanda di questa stagione non è 'Meredith Grey troverà nuovamente l'amore?' ma 'Con chi troverà l'amore?'".

Se il Dott. DeLuca sia la risposta a quest'ultima domanda lo si potrà scoprire dal 27 settembre, quando Grey's Anatomy tornerà in onda negli Stati Uniti. Fortunatamente, in Italia i fan dovranno attendere solo qualche settimana in più, giacché FoxLife ne ha fissato il debutto per lunedì 29 ottobre.