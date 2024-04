Colpo di scena in FBI: International, un attore lascia la serie tv dopo tre stagioni

News Serie TV

Uno dei protagonisti del procedurale di successo lascerà il cast prima del finale della stagione 3. Ecco di chi si tratta.

Gli addii nella terza stagione di FBI: International non sono finiti. Dopo il passo indietro di Heida Reed e della sua Jamie Kellett nel primo episodio, il procedurale di CBS perderà un altro dei suoi protagonisti poco prima del finale del 21 maggio. Luke Kleintank, interprete sin dal debutto dell'agente speciale Scott Forrester, ha deciso di lasciare la serie. Una scelta che l'attore ha definito "difficile".

Luke Kleintank lascia FBI: International dopo tre stagioni

"Dopo molte riflessioni e considerazioni, ho preso la difficile decisione di lasciare FBI: International", ha dichiarato Kleintank in una nota pubblicata da Deadline. "Questa decisione è guidata dal mio costante impegno nei confronti della mia famiglia, il cui amore e benessere sono fondamentali nella mia vita. Sono profondamente grato al cast e alla troupe straordinari della serie, i quali non sono stati solo colleghi ma anche una famiglia lontana da casa. La loro incredibile dedizione e il loro straordinario talento hanno reso ogni momento sul set un viaggio indimenticabile che ha arricchito la mia vita in innumerevoli modi. Infine, vorrei estendere i miei ringraziamenti ai fan che ci hanno supportato durante le prime tre stagioni".

Kleintank indosserà per l'ultima volta i panni dell'agente speciale Scott Forrester nell'episodio della stagione 3 in onda negli Stati Uniti il 7 maggio. Episodio che in Italia non vedremo molto presto: la programmazione ogni sabato sera su Rai 2 dovrebbe interrompersi verso fine maggio, a metà stagione, per riprendere poi in autunno. Al momento non è chiaro come il personaggio verrà "fatto fuori" e se smetterà di guidare l'International Fly Team in modo più o meno tragico. Nel frattempo, FBI: International andrà avanti senza di lui, dopo il rinnovo per un quarto ciclo di episodi all'inizio del mese.