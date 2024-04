Colpo di scena in Criminal Minds: Felicity Huffman sarà l'ex moglie di...

News Serie TV

L'attrice interpreterà un importante ruolo da guest star nella stagione 17 della serie tv.

Criminal Minds offrirà ai suoi numerosi fan un sorprendente tuffo nel passato nella prossima, diciassettesima stagione. La vincitrice dell'Emmy per Desperate Housewives e candidata all'Oscar Felicity Huffman ha raggiunto il set del crime drama per interpretare un importante ruolo da guest star, un personaggio legato a un volto iconico del BAU.

Criminal Minds 17: Chi interpreterà Felicity Huffman?

Negli ultimi anni vista soprattutto in American Crime, serie per la quale ha ricevuto altre tre nomination all'Emmy, in Criminal Minds Huffman interpreterà la dottoressa Jill Gideon, una brillante biopsichiatria che si ritrova ad aiutare l'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI nella sua indagine su una teoria del complotto omicida. Jill è riluttante ad assistere il BAU, data la sua complicata storia sia con David Rossi (interpretato da Joe Mantegna) sia con il suo defunto ex marito, Jason Gideon (interpretato nelle prime stagioni da Mandy Patinkin), ma si rende conto che le sue abilità potrebbero essere d'aiuto per scoprire un altro indizio sull'inafferrabile mistero della Gold Star, qualcosa di top-secret che il governo degli Stati Uniti ha deliberatamente nascosto.

La stagione 17, disponibile in streaming su Paramount+ prossimamente (in Italia a proporla sarà invece Disney+), sarà ambientata solo due settimane dopo la cattura del prolifico serial killer, stalker e rapitore Elias Voit (Zach Gilford) nel finale del ciclo precedente. Ciò significa che gli agenti avranno ancora molto da comprendere sul mistero della Gold Star. Dalle notizie precedenti sappiamo che Gilford tornerà nei nuovi episodi, mentre Josh Stewart, nel cast sin dalla seconda stagione, non sarà più il detective William LaMontagne Jr. Ryan-James Hatanaka, invece, è stato promosso al cast regolare e trascorrerà più tempo nei panni di Tyler Green, un ex ufficiale dell'intelligence militare che si è infiltrato nella rete creata da Voit.

Nel frattempo, chi spera di poter vedere la stagione 16, anche conosciuta con il titolo Criminal Minds: Evolution, gratuitamente dopo l'uscita su Disney+, sarà presto accontentato: i nuovi 10 episodi arriveranno su Rai 4 quest'estate.