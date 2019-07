Colin O'Donoghue sarà un astronauta in The Right Stuff

News Serie TV

La star di C'era una volta sostituisce Joe Dempsie.

Nei sogni di molte telespettatrici come l'affascinante Uncino di C'era una volta, Colin O'Donoghue ha trovato il ruolo che lo riporterà in tv da protagonista. L'attore irlandese si è unito al cast di The Right Stuff, prossimo drama di National Geographic incentrato sul Programma Mercury della NASA.

Basata sul libro di successo di Tom Wolfe La stoffa giusta, adattato da Mark Lafferty (Castle Rock), The Right Stuff racconta di come, al culmine della Guerra Fredda, per combattere un sentimento comune di paura e scoramento, il governo degli Stati Uniti d'America concepì il Programma Mercury della NASA, il primo a prevedere missioni spaziali con equipaggio. Questo scatenò una corsa allo spazio con i sovietici, rendendo immediatamente delle celebrità una manciata di piloti collaudatori assetati di adrenalina. Questi uomini, conosciuti come i 7 del Mercury, diventarono così eroi nazionali molto prima di compiere una qualche azione eroica.

O'Donoghue interpreterà il tenente Gordon Cooper, il più giovane dei 7 del Mercury, il cui reclutamento è motivo di sorpresa da parte dei colleghi. Si tratta dello stesso personaggio affidato precedentemente a Joe Dempsie (Il Trono di Spade, Deep State), costretto a lasciare il progetto a causa di problemi con il visto.

In onda nel 2020, The Right Stuff coinvolge Patrick J. Adams (Suits), Jake McDorman (Greek), Aaron Staton (Mad Men), James Lafferty (One Tree Hill), Micah Stock (Bonding) e Michael Trotter (Underground) nei panni degli altri sei astronauti, rispettivamente John Glenn, Alan Shepard, Wally Schirra, Scott Carpenter, Deke Slayton e Gus Grissom.