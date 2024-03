Colin Farrell è Sugar: ecco il trailer della nuova serie tv in arrivo su Apple TV+

News Serie TV

L'attore irlandese è protagonista e produttore di questa serie neo-noir che farà il suo debutto il 5 aprile in streaming su Apple TV+ con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì. Ecco trailer e trama di Sugar.

Se c'è un genere che, come il western, non stanca mai, quello è di sicuro il noir. Da Dashiell Hammett e Raymond Chandler in avanti, di storie di detective privati alle prese con casi complessi e oscuri, che nascondono segreti legati alla politica e all'economia, ne abbiamo viste tantissime, ma non ne abbiamo mai abbastanza. E ora avremo la possibilità di vedere sui nostri schermi domestici una nuova serie serie neo-noir prodotta da Apple che debutterà in streaming su Apple TV+ il prossimo 5 aprile, che si intitola Sugar e vede protagonista (ma anche produttore) l'attore irlandese Colin Farrell.

Creata dallo sceneggiatore Mark Protosevich, Sugar è diretta dal brasiliano Fernando Meirelles (quello di City of God) e da Adam Arkin, noto caratterista nonché regista di numerosissime serie tv di grande successo.

Nella serie Farrell interpreta John Sugar, un investigatore privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di determinare cosa sia successo a Olivia, porterà alla luce anche i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo.

Ecco il trailer ufficiale di Sugar:





Sugar farà il suo debutto in streaming il 5 aprile con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì. La serie è interpretata anche da Kirby ("Sandman"), Amy Ryan ("The Wire"), James Cromwell ("Succession"), Anna Gunn ("Breaking Bad"), Dennis Boutsikaris ("Better Call Saul"), Nate Corddry ("Mindhunter"), Sydney Chandler ("Don't Worry Darling") e Alex Hernandez ("Invasion").