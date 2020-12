Cobra Kai ricorda il Maestro Miyagi in una toccante anteprima della stagione 3

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv sequel di Karate Kid in streaming su Netflix dall'8 gennaio.

Milioni di aspiranti sensei in tutto il mondo stanno contando i giorni che mancano alla fine del 2020 non perché ansiosi di lasciarsi alle spalle il peggior anno della loro vita (beh, sì, anche per quello) ma perché potranno poi cominciare il breve conto alla rovescia per l'8 gennaio, quando su Netflix arriverà finalmente la stagione 3 di Cobra Kai. Nel frattempo, il servizio di video in streaming ha condiviso con TVLine una clip che mostra in anteprima un momento particolarmente toccante che Daniel condividerà con il suo amore di un tempo Kumiko nei nuovi episodi.

Cobra Kai 3: Daniel e Kumiko ricordano il Maestro Miyagi

Interpretata nuovamente da Tamlyn Tomita, che i fan dell'iconica saga ricorderanno in Karate Kid II: La storia continua, Kumiko si riunisce con il Daniel di Ralph Macchio in un momento di grande scoramento, e non solo alla luce degli ultimi, drammatici avvenimenti - la violenta rissa tra i ragazzi dei dojo che ha lasciato diversi feriti gravi. Dopo averla raggiunta a Okinawa, Daniel nota di avere la stessa età del suo amato Maestro Miyagi quando si incontrarono per la prima volta. "Aveva capito tutto", dice a Kumiko. "Vorrei che potesse... essere qui per guidarmi". Lei rivela quindi al suo ex fidanzato di poterlo fare accadere.

Parole che lasciano ancora più impazienti, di scoprire quale verità custodisca Kumiko. Nel frattempo, della terza stagione sappiamo che metterà tutti i personaggi in una situazione di instabilità all'indomani della rissa al liceo che ha lasciato Miguel (Xolo Maridueña) in coma in un letto d'ospedale. Mentre Daniel cercherà le risposte nel suo passato e Johnny (William Zabka) cercherà la redenzione, il cattivo Kreese (Martin Kove) manipolerà ulteriormente i suoi studenti vulnerabili per appagare la propria sete di dominio. L'anima della Valley si ritroverà quindi in gioco, così come il destino di ogni studente e maestro in bilico.