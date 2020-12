Cobra Kai: Netflix anticipa il debutto della stagione 3

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv sequel di Karate Kid saranno disponibili con una settimana di anticipo.

Perché attendere due settimane quando se ne può attendere solo una? Netflix ha annunciato che i dieci, attesissimi, nuovi episodi della terza stagione di Cobra Kai, la serie tv sequel del film di culto Karate Kid, saranno disponibili in streaming dal 1° gennaio, in anticipo di una settimana rispetto alla data fissata in precedenza (8 gennaio).

Cobra Kai: Cosa ci aspetta nella stagione 3

La terza stagione, la prima per Netflix dopo l'acquisizione della serie da YouTube Premium, vedrà tutti i personaggi alle prese con una situazione d'instabilità all'indomani della violenta rissa tra i ragazzi dei due dojo al liceo. Scontro che ha lasciato Miguel (Xolo Maridueña) in coma in un letto d'ospedale. Mentre Daniel (Ralph Macchio) cerca le risposte nel suo passato e Johnny (William Zabka) cerca la redenzione, il cattivo Kreese (Martin Kove) manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili appagando la propria sete di dominio. L'anima della Valley si ritrova quindi in gioco, così come il destino di ogni studente e maestro in bilico.

Come hanno rivelato le clip diffuse in anteprima dalla piattaforma e le dichiarazioni dei protagonisti, la ricerca di risposte porta Daniel sull'isola di Okinawa, in Giappone. Qui ritrova altre due vecchie glorie di Karate Kid: il suo ex interesse amoroso Kumiko e il suo ex rivale Chozen, interpretati nuovamente da Tamlyn Tomita e Yuji Okumoto. "La cosa che amo della terza stagione è che amplia l'ambito della serie ed esplora le origini del Miyagi-Do e di Cobra Kai", ha detto Macchio in un'intervista. Sappiamo inoltre che Daniel e Johnny arrivano a capire di dover unire le forze contro il loro nemico comune, Kreese. "Risolveremo questa brutta storia insieme", dice l'uno all'altro nel trailer ufficiale.