Cobra Kai: Le ragioni dietro quell'assenza nella stagione 3

Nichole Brown aveva annunciato a settembre che non riprenderà il ruolo di Aisha negli episodi in streaming dal 1° gennaio.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno a pochi giorni dall'arrivo su Netflix della terza stagione di Cobra Kai. È noto, già dallo scorso settembre, che Nichole Brown non riprenderà il ruolo di Aisha nei prossimi 10 episodi. Ad ammetterlo, su Instagram, era stata la stessa attrice: "Non sarò nella stagione 3 di Cobra Kai. Che sfortuna, ma grazie per l'opportunità e il tempo che mi è stato concesso nello show", aveva scritto. Le ragioni di questa assenza sono state ora chiarite dai co-ideatori Jon Hurwitz e Josh Heald a TVLine.

Cobra Kai: Perché Nichole Brown non tornerà nella stagione 3

"Adoriamo Aisha e amiamo Nichole Brown" ha detto Hurwitz, prima di aggiungere che non è escluso un ritorno del personaggio in futuro (Cobra Kai è stata già rinnovata da Netflix per una quarta stagione). Del resto sta per succedere: altri studenti della West Valley High School messi da parte negli episodi precedenti torneranno in questo nuovo ciclo di episodi.

"Alcuni personaggi che abbiamo amato nella prima stagione non sono apparsi nella seconda, e mi riferisco a Kyler, Yasmine e Louie", ha spiegato il co-showrunner. "Prima della stagione, abbiamo detto a Nichole la stessa cosa che avevamo detto a quegli attori: solo perché un personaggio non appare per qualche tempo non significa che abbia lasciato quel mondo, che non possa tornare. Adoriamo quel personaggio e forse un giorno lo rivedremo". Heald ha aggiunto: "Abbiamo una lunga storia da raccontare. Tendiamo a guardare la serie sul lungo periodo, in cui gli arrivi e le uscite di scena sono di impatto e importanti. A volte le persone hanno bisogno di andarsene per rendere il loro rientro un po' diverso e più interessante".

Cobra Kai: La trama della stagione 3

Disponibile in streaming dal 1° gennaio (e non più dall'8 come annunciato precedentemente), l'attesa terza stagione di Cobra Kai vedrà tutti i personaggi alle prese con una situazione d'instabilità all'indomani della violenta rissa tra i ragazzi dei due dojo a scuola. Scontro che ha lasciato Miguel (Xolo Maridueña) in coma in un letto d'ospedale. Mentre Daniel (Ralph Macchio) cerca le risposte nel suo passato e Johnny (William Zabka) cerca la redenzione, il cattivo Kreese (Martin Kove) manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili appagando la propria sete di dominio. L'anima della Valley si ritrova quindi in gioco, così come il destino di ogni studente e maestro in bilico. Nei nuovi episodi rivedremo altre due glorie di Karate Kid, di cui la serie è il sequel: Tamlyn Tomita e Yuji Okumoto riprenderanno i ruoli di Kumiko e Chozen, rispettivamente l'ex interesse amoroso e l'ex rivale di Daniel.