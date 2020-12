Cobra Kai, il complicato percorso di Miguel nella stagione 3: Le anticipazioni dell'ideatore

News Serie TV

Nei nuovi episodi disponibili in streaming dal 1° gennaio il personaggio di Xolo Maridueña metterà in discussione gli insegnamenti del suo sensei.

Daniel e Johnny non saranno i soli a dover percorrere una strada accidentata nella terza stagione di Cobra Kai, in arrivo su Netflix il 1° gennaio. Sarà così anche per Miguel, che ritroveremo in un letto d'ospedale dopo essere finito in coma. Tutta colpa della maxi rissa tra i dojo Cobra Kai e Miyagi-Do che ha concluso il ciclo precedente e che ha visto il personaggio interpretato da Xolo Maridueña seguire gli insegnamenti del suo sensei mostrando misericordia e pagare ugualmente il prezzo più alto quando Robby lo ha spinto nel vuoto. Del percorso, evidentemente complicato, e del futuro incerto che Miguel ha ora davanti a sé ha parlato il co-showrunner e produttore esecutivo Jon Hurwitz in un'intervista con TVLine.

Anticipazioni Cobra Kai 3: La non facile guarigione di Miguel

"Ha bisogno di riabilitarsi fisicamente per poter sperare di tornare a camminare, figuriamoci combattere di nuovo" ha spiegato Hurwitz, aggiungendo che gli insegnamenti di Johnny non solo hanno deluso Miguel, hanno messo anche la sua vita in grave pericolo. "Nella stagione 2, stava seguendo un percorso e gli è stato insegnato da un Johnny riformato ad avere ancora la tenacia del Cobra Kai ma a mostrare pietà a volte. Penso che tutti noi, come pubblico, stessimo facendo il tifo per lui affinché mostrasse misericordia in quel momento, ma a volte fai la cosa giusta e per te non funziona".

Il trailer ufficiale della stagione 3 ha già rivelato che Miguel sopravvivrà alla caduta. Agli ostacoli fisici si aggiungeranno quelli mentali ed emotivi, come anticipato da Hurwitz, perché non solo dovrà elaborare quello che gli è successo ma dovrà capire anche di chi fidarsi andando avanti. "Ha bisogno di rivalutare il suo rapporto con Johnny", ha detto. "Aveva questo sensei che ascoltava e che credeva in lui. [Ma] quando sei sdraiato in un letto d'ospedale, incapace di muovere i piedi, metti in dubbio le tue scelte, metti in discussione il tuo mentore. Nella terza stagione, il pubblico vedrà Miguel attraversare tutte queste difficoltà e vedremo come affronterà le conseguenze".