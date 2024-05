Cobra Kai 6 si fa in tre: La stagione finale sarà divisa in tre parti, ecco le date d'uscita e il primo trailer

News Serie TV

La serie ambientata nell'universo di Karate Kid tornerà a partire da quest'estate su Netflix con un capitolo finale lungo ben 15 episodi.

Netflix ha fissato l'appuntamento con il gran finale di Cobra Kai e, a quanto pare, l'addio definitivo a Daniel Larusso e a Johnny Lawrence è ancora parecchio lontano. Questo perché la sesta e ultima stagione della serie ambientata nell'universo di Karate Kid sarà lunga più del previsto, cioè ben 15 episodi, e sarà divisa in tre parti. Con il primo teaser trailer che vedete qui sotto, il servizio di video in streaming ne ha annunciato le date d'uscita (almeno delle prime due parti): la prima parte arriverà il prossimo 18 luglio e la seconda il 28 novembre. Per la terza, invece, bisognerà aspettare il 2025.

Cobra Kai: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni della stagione 6

La serie ha seguito le vicende degli eterni rivali Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) che che si erano scontrati nel torneo di karate All Valley del 1984 e che nella serie si sono ritrovati, prima nuovamente l'uno contro l'altro e poi alleati. Nella quinta stagione lo storico villain Terry Silver (Thomas Ian Griffith) si è imposto desideroso di espandere il suo impero del Cobra Kai con il suo stile di karate "Nessuna pietà". Alla fine il Miyagi-do, gestito dal sensei Daniel LaRusso, e il dojo di Johnny Eagle Fang sono riusciti a ottenere la possibilità di competere nel torneo internazionale di karate Sekai Taikai d'élite.

La stagione finale ripartirà proprio dal prestigioso torneo."Ripartendo da Cobra Kai eliminato dal torneo di All Valley, i nostri sensei e studenti devono decidere se e come competeranno nel Sekai Taikai, i campionati mondiali di karate", si legge nella breve sinossi ufficiale diffusa da Netflix. Nella competizione saranno coinvolti anche John Kreese (Martin Kove) e Kim Da-eun (Alicia Hannah-Kim) - che vedete nella foto in alto -, dettaglio che ci fa capire che la posta in gioco non è mai stata così alta.

Tornerà un altro volto sotrico di Karate Kid

Dopo il tembile Terry Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith, nei nuovi episodi rivedremo un altro personaggio del franchise di Karate Kid già noto. Dalle notizie precedenti sappiamo infatti che tornerà un volto conosciuto. Ad anticiparlo era stato il co-showrunner Jon Hurwitz con un post su X. "State certi che avremo almeno un personaggio dei film di Karate Kid che non è ancora apparso in Cobra Kai", aveva scritto. Al momento, però, questo prestigioso cameo rimane top-secret.