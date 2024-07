Cobra Kai 6: Le rivalità si riaccendono nel trailer ufficiale italiano della prima parte

News Serie TV

La stagione finale della serie spin-off di Karate Kid arriverà su Netflix divisa in tre parti: il 18 luglio, il 28 novembre e l'ultima nel 2025.

La stagione più importante di sempre di Cobra Kai , come la chiama Netflix, sta per scaldare la nostra estate. Il 18 luglio arriverà in streaming la prima parte - lunga 5 episodi - del sesto e ultimo capitolo della serie ambientata nell'universo di Karate Kid e, a giudicare dal trailer ufficiale, sarà davvero ricca di competizione, sfide ed emozioni. Le cose andranno per le lunghe, visto che Netflix ha diviso la stagione finale in tre parti: la seconda parte arriverà il 28 novembre mentre per la terza bisognerà aspettare il 2025. Intanto però godiamoci il trailer ufficiale della Parte 1 che potete vedere qui sotto.



Cobra Kai 6: Trailer ITA: Il Trailer Italiano Ufficiale della Stagione 6 (Prima parte) della serie Netflix - HD

Cobra Kai: Da dove ripartirà la sesta stagione, le anticipazioni

La serie ha seguito le vicende degli eterni rivali Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) che che si erano scontrati nel torneo di karate All Valley del 1984 e che nella serie si sono ritrovati, prima nuovamente l'uno contro l'altro e poi alleati. Nella quinta stagione lo storico villain Terry Silver (Thomas Ian Griffith) si è imposto desideroso di espandere il suo impero del Cobra Kai con il suo stile di karate "Nessuna pietà". Alla fine il Miyagi-do, gestito dal sensei Daniel LaRusso, e il dojo di Johnny Eagle Fang sono riusciti a ottenere la possibilità di competere nel torneo internazionale di karate Sekai Taikai d'élite. E certo, Terry Silver sarà uscito pure sconfitto alla fine della scorsa stagione, ma come dimenticare che il fondatore di Cobra Kai John Kreese (Martin Kove) è tornato in gioco dopo aver simulato la sua morte ed essere scappato di prigione?

La stagione finale ripartirà proprio dal prestigioso torneo."Ripartendo da Cobra Kai eliminato dal torneo di All Valley, i nostri sensei e studenti devono decidere se e come competeranno nel Sekai Taikai, i campionati mondiali di karate", si legge nella breve sinossi ufficiale diffusa da Netflix. Nella competizione saranno coinvolti anche proprio John Kreese (Martin Kove) e Kim Da-eun (Alicia Hannah-Kim). "Cosa potrebbe andare storto?", si chiede Daniel nel trailer. Tecnicamente tutto o niente, ma siamo sicuri che tornare nel dojo sarà per tutti particolarmente entusiasmante.

Tornerà un altro volto storico di Karate Kid

Come anticipato dai creatori dello show, nei nuovi episodi rivedremo un altro personaggio del franchise di Karate Kid già noto, ma per il momento non è dato sapere di chi si tratti. Il co-showrunner Jon Hurwitz si è limitato a scrivere su X. "State certi che avremo almeno un personaggio dei film di Karate Kid che non è ancora apparso in Cobra Kai".