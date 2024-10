Cobra Kai 6: La competizione diventa mondiale nel trailer ufficiale della Parte 2

News Serie TV

I nuovi 5 episodi della stagione finale della serie sequel di Karate Kid arriveranno su Netflix il 15 novembre.

L'importante torneo Sekai Taikai si avvicina e c'è grande rivalità nell'aria nel trailer ufficiale della seconda parte della sesta e ultima stagione di Cobra Kai. L'amata serie Netflix tornerà in streaming con 5 nuovi episodi il prossimo 15 novembre (i restanti 5 arriveranno nel 2025, per un totale di 15 episodi): ecco cosa dobbiamo aspettarci.



Cobra Kai 6: Trailer ITA: Stagione 6 - Parte 2: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Cobra Kai 6: Le anticipazioni della seconda parte

Nei nuovi episodi di Cobra Kai si vola a Barcellona, ​​in Spagna, per il Sekai Taikai, il torneo di karate dove la sfida è a livello globale. "Il Miyagi-Do affronterà nuove sfide e vecchi nemici mentre combatte per diventare campione del mondo: riusciranno a restare uniti mentre le rivalità interne tornano a galla?", fa sapere Netflix nella sinossi ufficiale. Come si vede nel trailer, Kreese (Martin Kove) farà di tutto per assicurarsi che la strada per il successo del Miyagi-Do sia in salita. Inoltre sembra che arriveranno nuovi avversari, forse ancora più crudeli e competitivi. Scopriremo, inoltre, nuovi segreti rimasti - letteralmente - sotterrati nel passato.

Le nuove aggiunte al cast

Dalle notizie precedenti sappiamo che si sono uniti al cast Lewis Tan (Deadpool & Wolverine, Mortal Kombat), Patrick Luwis (Rebel Moon) e l'esordiente Rayna Vallandingham. Il trio farà parte di un dojo avversario al Sekai Taikai. Tan interpreta Sensei Wolf, Luwis interpreta un personaggio di nome Axel Kovacevic e Vallandingham interpreterà Zara Malik, ma non conosciamo altri dettagli sui personaggi.