Cobra Kai 5: Netflix annuncia la data di uscita con un primo trailer "infuocato"

News Serie TV

La saga di Karate Kid continua con la quinta stagione della serie che ha riportato Ralph Macchio e William Zabka nei panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence: ecco quando esce.

Cobra Kai alza la posta in gioco nella quinta stagione che, a giudicare dal primo trailer appena diffuso da Netflix, si preannuncia esaltante. La serie sequel di Karate Kid tornerà con i nuovi episodi prima di quanto potessimo sperare: il 9 settembre, quindi a soli 9 mesi dall'uscita della quarta stagione. Cosa ci aspetta? Due parole dovrebbero bastare a farci venire i brividi: Terry Silver.





Cobra Kai: Dove eravamo rimasti

Ricorderete che il finale della quarta stagione di Cobra Kai aveva lasciato la storia in sospeso sul più bello; vi rinfreschiamo la memoria: il terribile Terry Silver aka Thomas Ian Griffith durante il torneo di All Valley, in combutta con l'arbitro, aveva imbrogliato e aveva fatto in modo che Tory di Cobra Kai battesse Sam nella finale femminile. Dopo aver fatto arrestare l'ex compagno di malefatte John Kreese (Martin Kove), aveva preso il pieno controllo del dojo.

La trama della stagione 5

La quinta stagione, che conta nuovi 10 episodi, vedrà Daniel LaRusso (Ralph Macchio) impegnato a fermare il suo storico antagonista Silver, che intanto starà espandendo l'impero del Cobra Kai in tutta la città imponendo il suo stile di karate "nessuna pietà". "Con Kreese dietro le sbarre e Johnny Lawrence che mette da parte il karate per concentrarsi sulla riparazione del danno che ha causato, Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a un vecchio amico", ci fa sapere Netflix.

E infatti nel trailer vediamo Daniel determinato a fermare Terry Silver a tutti i costi, aiutato da un improbabile alleato: l'ex avversario Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), che avevamo visto l'ultima volta nel finale della quarta stagione mentre rendeva omaggio al Maestro Miyagi sulla sua tomba insieme a Daniel. Quando Silver dice a Daniel che sta giocando con il fuoco, Chozen lo avverte: "E io sono la benzina".

Il cast: ci saranno altri volti noti dal passato?

Nella stagione 5, oltre a Macchio, William Zabka e Thomas Ian Griffith, torneranno gli altri membri del cast Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Hawk), Gianni Decenzo (Demetri), Vanessa Rubio (Carmen), Peyton List (Tory), Martin Kove (John Kreese), Dallas Dupree Young (Kenny), Oona O'Brien (Devon) e Griffin Santopietro (Anthony). Aspettiamoci però anche qualche altra sorpresa; "c'è molta follia; se siete dei fan del franchise, forse compariranno altri volti familiari, forse no; ci sarà molto karate", avea anticipato il co-showrunner Jon Hurwitz qualche settimana fa definendo il nuovo capitolo di Cobra Kai "imprevedibile" e con una storia che prenderà tutta una nuova direzione rispetto al passato.