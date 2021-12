Cobra Kai 4: Il passato bussa alla porta nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie sequel di Karate Kid arrivano su Netflix il 31 dicembre.

Daniel e Johnny hanno unito le forze ma uscire vincitori dal mitico torneo di All Valley sarà un'impresa se lungo la strada ritroveranno un vecchio e temutissimo avversario: Terry Silver, il cattivissimo personaggio interpretato nel franchise cinematografico da Thomas Ian Griffith che torna per rimescolare tutte le carte in tavola. Il trailer ufficiale italiano di Cobra Kai 4 - che arriverà con i suoi 10 episodi in streaming su Netflix il 31 dicembre - anticipa queste e altre sfide.

Cobra Kai: La trama e le anticipazioni della quarta stagione

Nel finale della terza stagione, lo ricorderete, Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) avevano deciso di unire le forze e si erano detti pronti a scendere in campo insieme ai loro allievi contro il terribile rivale John Kreese (Martin Kove) e il suo dojo. I dojo Miyagi-Do e Eagle Fang si allenano ora insieme per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Nella clip ritroviamo i protagonisti mentre si preparano ad affrontare quella che potrebbe rivelarsi la battaglia più importante delle loro vite. Naturalmente i metodi poco convenzionali di Johnny lasciano perplesso Daniel che intanto si ritroverà di fronte al nemico che tanti anni prima gli aveva messo i bastoni tra le ruote: lo spietato Terry Silver, tornato dopo aver ricevuto una telefonata da Kreese alla fine della terza stagione. "L'unica altra persona che sa come insegnare a Cobra Kai sei tu", dice nella clip Kreese al suo ex partner nonché co-fondatore del dojo Cobra Kai.

Oltre ai protagonisti già noti, nella quarta stagione ritroveremo a tempo pieno Vanessa Rubio (che interpreta la madre di Miguel, Carmen) e Peyton List (che interpreta Tory Nichols) i cui personaggi sono stati promossi a regolari. Ma aspettiamoci qualche altra sorpresa dal passato e molti colpi di scena, considerato che la serie è stata già rinnovata in anticipo per una quinta stagione.