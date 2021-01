Cobra Kai 3 finalmente su Netflix: Le novità di una stagione emotiva

News Serie TV

L'attesa terza stagione della serie tv sequel di Karate Kid in streaming su Netflix da oggi, 1° gennaio.

Il 2021, per molti l'anno del riscatto, inizia subito col piede giusto con l'arrivo oggi su Netflix della tanto desiderata terza stagione di Cobra Kai, la serie tv che sta portando avanti con successo le storie della saga cinematografica di culto Karate Kid. A quasi due anni da un finale che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso, il dramedy con Ralph Macchio e William Zabka nuovamente negli iconici panni dei rivali Daniel LaRusso e Johnny Lawrence prosegue con 10 episodi che esplorano il "lato emotivo" di questi e degli altri personaggi, come il cast ha rivelato nelle interviste che hanno preceduto questo debutto. Immaginiamo, complici i giorni di festa e le relative restrizioni, che ci metterete poco a completare la visione di questo nuovo ciclo, ritrovandovi così ancora una volta nella stressante situazione di dover attendere il prossimo - già ordinato dal servizio di video in streaming. Proviamo quindi a rendere l'esperienza un po' più completa illustrando gli aspetti e i concetti più significativi e interessanti attorno a questa nuova avventura nella Valley, così come sono stati espressi dagli ideatori e dai protagonisti.

Cobra Kai 3: Trama e nuovi ritorni

Intanto, ricorderete che l'ultima volta in compagnia di Daniel e Johnny l'umore era al minimo storico, dopo che uno scontro a scuola tra gli studenti dei rispettivi dojo, Cobra Kai e Miyagi-Do, aveva portato al grave ferimento di Miguel (Xolo Maridueña), in coma in un letto d'ospedale, alla fuga del responsabile, Robby (Tanner Buchanan), al totale smarrimento dei due sensei e all'affermazione potenzialmente definitiva del perfido John Kreese (Martin Kove). Questa situazione di instabilità, che coinvolgerà tutti i personaggi, non solo quelli elencati finora, porterà a una sorprendete e forse attesa tregua tra i due protagonisti, i quali decideranno di unire le forze per combattere il loro nemico comunque mentre Daniel cercherà le risposte nel suo passato e Johnny cercherà la redenzione per quanto accaduto a Miguel e al Cobra Kai. Nel frattempo, Kreese manipolerà ulteriormente i ragazzi, mai così vulnerabili, per appagare la propria sete di dominio. L'anima della Valley si ritroverà così in gioco, e il destino di ogni studente e maestro in bilico.

Cobra Kai 3: Trailer Italiano Ufficiale: Cobra Kai 3: Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

"All'inizio della terza stagione, ci sono molte cose da mettere a posto", ha detto Macchio. "Tutte le intenzioni nella stagione 2 erano buone, sia per Daniel sia per Johnny. Una delle mie scene preferite è quella in cui Johnny e Daniel sono nell'ascensore dell'ospedale ed entrambi si sentono schiacciati e responsabili. I doveri che avevano verso questi ragazzi, quello che è successo. Penso che molto di quello che sta accadendo a Daniel dipenda da questo, così come l'elemento famiglia e le rispose che deve a sua moglie, arrivata ormai al limite".

Il momento difficile di Daniel

"Questo è probabilmente il punto più basso in cui si sia mai trovato, perché ogni suo ruolo - marito, genitore, insegnante - è al minimo", ha spiegato l'attore parlando del punto in cui ritroveremo Daniel nella terza stagione. La sua ricerca di risposte, anche nell'ambito dei suoi affari con la concessionaria, porterà il personaggio a intraprendere un viaggio, fino all'isola di Okinawa, in Giappone, circostanza che lo riunirà con altre due vecchie glorie di Karate Kid: Tamlyn Tomita e Yuji Okumoto. I due attori hanno ripreso per l'occasione i ruoli di Kumiko e Chozen, rispettivamente il suo interesse amoroso e il suo antagonista in Karate Kid II: La storia continua. "La cosa che amo della terza stagione è che amplia l'ambito della serie ed esplora le origini del Miyagi-Do e del Cobra Kai" ha continuato Macchio, aggiungendo che per lui si tratterà di "rialzarsi da terra e cominciare un processo di guarigione".

Johnny e Miguel, tutto da rifare

Non se la passerà meglio Johnny, i cui consigli hanno di fatto messo in pericolo di vita il suo pupillo, Miguel. Sappiamo che il ragazzo sopravvivrà alla rovinosa caduta nel finale della seconda stagione. Il suo sarà il processo di guarigione - non solo fisico ma anche mentale ed emotivo - più lungo e complesso. Bloccato in ospedale, Miguel dovrà sperare di poter tornare a camminare prima di sperare di poter tornare a combattere. Il suo rapporto con Johnny, poi, sarà tutto da riscrivere. Gli insegnamenti del suo maestro, in particolare quell'incoraggiamento a mostrare misericordia, non solo hanno deluso Miguel, sono stati anche una minaccia seria alla sua stessa esistenza. "Ha bisogno di rivalutare il suo rapporto con Johnny", ha rivelato il co-ideatore di Cobra Kai Jon Hurwitz. "Aveva questo sensei che ascoltava e che credeva in lui. [Ma] quando sei sdraiato in un letto d'ospedale, incapace di muovere i piedi, metti in dubbio le tue scelte, metti in discussione il tuo mentore. Nella terza stagione, il pubblico vedrà Miguel attraversare tutte queste difficoltà e vedremo come affronterà le conseguenze".

Cobra Kai, il cast: Con la stagione 3 si passa al livello successivo

La stagione 3 di Cobra Kai 2si tuffa nelle origini del Miyagi-Do, nelle origini del Cobra Kai e nelle storie precedenti", ha aggiunto LaRusso. "Abbiamo inoltre questi meravigliosi episodi in trasferta in cui andiamo a Okinawa. Per non parlare del culmine che costruiamo e raggiungiamo nel finale, di cui si spera i fan saranno entusiasti. Tuttavia, probabilmente ci arriveranno in un modo che non si aspettavano". Mary Mouser, interprete di Samantha LaRusso, ha detto invece: "Per me, l'aspetto più entusiasmante quando ho ricevuto le sceneggiature della terza stagione è stato vedere il lato emotivo del Cobra Kai. E non necessariamente qualcosa di triste e scoraggiante, ma qualunque: il bello, il divertente, il brutto, il cattivo. Tutto viene messo in gioco. Tutte le cose che sento che amiamo già dello show raggiungono un livello di profondità che ha reso più divertente andare sugli alti e bassi" di questa nuova stagione.