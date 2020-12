Cobra Kai 3: Ecco le prime foto della nuova stagione!

News Serie TV

La terza stagione della popolare serie tv in streaming su Netflix dall'8 gennaio.

Il 2021 non sarà solo l'anno che ci libererà dalla pandemia, con un po' di buon senso. Sarà anche l'anno del ritorno in tv di Cobra Kai, la serie che ha riportato sullo schermo gli amati personaggi di Karate Kid Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Era infatti l'aprile del 2019 quando la comedy si mostrò per l'ultima volta su YouTube, mentre bisognerà attendere ancora fino all'8 gennaio prima di poter vedere i nuovi episodi della terza stagione su Netflix. Nel frattempo, Entertainment Weekly ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

Cobra Kai: Cosa succederà nella stagione 3?

Nella terza stagione, tutti i personaggi si troveranno in una situazione d'instabilità all'indomani della violenta rissa tra i ragazzi dei due dojo al liceo. Rissa che ha lasciato Miguel (Xolo Maridueña) gravemente ferito. Mentre Daniel (Ralph Macchio) cerca le risposte nel suo passato e Johnny (William Zabka) cerca la redenzione, il cattivo Kreese (Martin Kove), un altro veterano di Karate Kid, manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili appagando la propria sete di dominio. L'anima della Valley si ritroverà quindi in gioco, così come il destino di ogni studente e maestro in bilico.

L'arrivo su Netflix con le repliche delle prime due stagioni ha permesso a Cobra Kai di mostrarsi a un pubblico molto più vasto ed eterogeneo, registrando numeri altissimi. Il servizio di video in streaming ha fatto sapere che nelle prime quattro settimane di disponibilità la serie è stata vista da 50 milioni di account, posizionandosi al quinto posto tra le sue serie più seguite, dietro The Witcher, La casa di carta, La regina degli scacchi e YOU. Un successo che ha incoraggiato Netflix a rinnovarla subito per una quarta stagione.