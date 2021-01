Clarice: L'intrigante trailer ufficiale della serie sequel de Il silenzio degli innocenti

News Serie TV

Il drama con Rebecca Breeds nel ruolo che fu di Jodie Foster debutta negli Stati Uniti, su CBS, l'11 febbraio.

Com'è cambiata la vita di Clarice Starling dopo il famigerato caso di Buffalo Bill che abbiamo visto nell'iconico film Il silenzio degli innocenti? Lo immagina Clarice, la serie sequel incentrata proprio sul personaggio che nella pellicola del 1991 aveva il volto di Jodie Foster e che ora è invece interpretato da una determinata Rebecca Breeds (The Originals, Pretty Little Liars). In attesa del debutto della serie, attesa negli Stati Uniti, su CBS, il prossimo 11 febbraio, la rete ha diffuso il trailer ufficiale che permette di farsi un'idea più precisa su quella che si presenta sicuramente come una delle novità più interessanti della stagione.

La trama di Clarice

Clarice, scritta e prodotta dai produttori esecutivi di Star Trek: Discovery Alex Kurtzman e Jenny Lumet, è ambientata nel 1993, un anno dopo i fatti accaduti ne Il silenzio degli innocenti. La storia - che non sarà trattata come un procedurale - si concentra proprio sulla giovane recluta dell'FBI Clarice Starling e sulla sua carriera da giovane e brillante laureata con una doppia specializzazione in criminologia e psicologia. La serie promette "un tuffo nella storia personale di Starling un'affascinate ragazza dotata di un coraggio e di una luce interiore capaci però di attirare mostri e malati di mente". Proprio in virtù della sua infanzia difficile, Clarice riesce ad affinare le sue tecniche psicologiche e a trovare la propria voce all'interno di un mondo prevalentemente maschile. Ritroviamo così la protagonista sulle tracce di assassini e predatori sessuali mentre si destreggia nel difficile ambiente politico di Washington e, sul lato privato, tenta di fuggire dal peso di segreti di famiglia che l'hanno perseguitata per tutta la vita.

Clarice: I nuovi dettagli svelati dal trailer ufficiale

Nel trailer vediamo per la prima volta anche un altro personaggio noto del film, la senatrice Ruth Martin (che nel film aveva il volto di Diane Baker) ora diventata procuratrice generale e interpretata qui da Jayne Atkinson. La sentiamo incitare Clarice a tornare al lavoro dopo l'evidente e pesante notorietà acquisita grazie al caso di Buffalo Bill. "È tempo che tu costruisca la tua reputazione da sola. Basta nascondersi", dice Martin alla protagonista. Nella clip, che richiama molto le atmosfere del film del 1991, ci sono anche diversi riferimenti all'infanzia di Clarice, dettagli che suggeriscono che nella serie ci saranno dei flashback sul suo passato.

Il resto del cast

Oltre alle già citate Breeds e Atkinson, recitano nella serie Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (Dr. House), Lucca de Oliveira (SEAL Team), Nick Sandow (Orange Is the New Black), Devyn Tyler (The Purge) e Marnee Carpenter; quest'ultima nei panni di Catherine, la giovane donna rapita da Buffalo Bill e salvata da Clarice ne Il silenzio degli innocenti (dove era interpretata da Brooke Smith). Shawn Doyle (The Expanse) sarà invece il terapista di Clarice a Quantico e Tim Guinee (Homeland) il leader di un gruppo di milizie secessioniste.