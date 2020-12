Clarice: Il teaser trailer della serie sequel de Il silenzio degli innocenti

News Serie TV

Il drama con Rebecca Breeds nel ruolo che fu di Jodie Foster debutta negli Stati Uniti, su CBS, l'11 febbraio.

Una delle serie tv più attese della stagione si mostra in un primo intrigante teaser trailer. Parliamo di Clarice, la serie sequel dell'iconico film del 1991 Il silenzio degli innocenti incentrata sul personaggio della giovane recluta Clarice Starling. Nota a molti con il volto di Jodie Foster, in questa serie, in arrivo su CBS l'11 febbraio, Clarice avrà invece il volto di Rebecca Breeds che vediamo anche per la prima volta nella prima immagine diffusa dalla rete (la foto in alto).

Clarice: La trama

La serie, scritta e prodotta da Alex Kurtzman e Jenny Lumet, è incentrata proprio sul personaggio che nella pellicola diretta da Jonathan Demme ha il compito di stanare il pericoloso assassino seriale con l'aiuto di Hannibal Lecter. La storia è ambientata nel 1993, un anno dopo i fatti accaduti nel film. La nuova Clarice è una brillante giovane laureata con una doppia specializzazione in criminologia e psicologia; il personaggio è descritto come un'affascinate ragazza dotata di un coraggio e di una luce interiore capaci però di attirare mostri e malati di mente. A causa di un'infanzia difficile - si legge nella descrizione ufficiale della serie - Clarice è spinta da un bisogno di fuggire dal peso di segreti di famiglia che l'hanno perseguitata per tutta la vita. Intanto, lavora sulle tracce di assassini e predatori sessuali, mentre si destreggia nell'ambiente politico di Washington.

Il resto del cast

Oltre a Rebecca Breeds, recitano nella serie Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (Dr. House), Lucca de Oliveira (SEAL Team), Nick Sandow (Orange Is the New Black), Devyn Tyler (The Purge), Marnee Carpenter e Jayne Atkinson (Criminal Minds). Queste ultime interpreteranno due personaggi già presenti nel film vale a dire, rispettivamente Catherine, la giovane donna rapita da Buffalo Bill e salvata da Clarice, e sua madre, la senatrice Ruth Martin che nel film aveva il volto di Diane Baker.