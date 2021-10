Clamoroso: Mark Harmon lascia NCIS dopo oltre 18 stagioni

News Serie TV

Le indiscrezioni degli ultimi mesi si sono rivelate vere: l'attore ha lasciato il ruolo di Jethro Gibbs.

Non era semplice chiacchiericcio, evidentemente. Le speculazioni degli ultimi mesi sulla decisione di Mark Harmon di lasciare il cast di NCIS dopo oltre 18 stagioni si sono rivelate vere, purtroppo. Nell'episodio in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, quarto della diciannovesima stagione, i fan dello storico procedurale di CBS hanno assistito all'uscita di scena di Leroy Jethro Gibbs, uno dei personaggi più amati nella storia della televisione, protagonista di una delle sue serie attualmente più seguite.

NCIS: I retroscena dell'addio di Mark Harmon

Secondo quanto riportato dalla stampa americana, Harmon era pronto ad appendere il cappello al chiodo al termine della passata stagione, come manifestato alla produzione. Tuttavia, appreso che una sua decisione in tal senso avrebbe potuto portare alla cancellazione di NCIS, senza un adeguato finale, lui e CBS Studios hanno trovato un accordo per far tornare Gibbs in un numero limitato di episodi. Tutto ampiamente vociferato, sebbene finora si credesse che la presenza dell'attore nella stagione 19 sarebbe stata più consistente e non per soli quattro episodi.

Nella stagione precedente, e più precisamente negli ultimi episodi andati da poco in onda in Italia su Rai 2, Gibbs era stato sospeso dall'NCIS e aveva poi simulato la propria morte mentre era sulle tracce di un possibile serial killer a bordo della Rule 91, la sua ultima barca. Nell'episodio Great Wide Open, lui, McGee e gli altri hanno risolto il caso di un assassino assunto da una conglomerata per spianare la strada a una miniera di rame pericolosa per l'ambiente. Dopo il successo dell'indagine, Gibbs ha deciso di non riprendere il distintivo ma di restare a tempo indeterminato nel "mezzo del nulla", in Alaska, dove l'ultimo capitolo della sua storia lo aveva portato di recente.

Il saluto di NCIS a Mark Harmon

"Come produttore esecutivo e caro amico, Mark continua a essere parte integrante del tessuto della serie tv", ha dichiarato lo showrunner di NCIS Steve Binder in un comunicato. "La nostra stella polare è sempre stata quella di rimanere fedeli ai nostri personaggi, e quella verità ha sempre guidato le storie che raccontiamo e la direzione in cui vanno quei personaggi. Quindi, per quanto riguarda il futuro di Gibbs, come i fan di lunga data della serie potrebbero aver notato nel corso degli anni... Leroy Jethro Gibbs non è escluso".

Al momento non è chiaro se quello di Harmon sia a tutti gli effetti un addio o solo un arrivederci, e quindi se possa esserci la possibilità di un suo ritorno - anche occasionale - in futuro, giacché il personaggio che interpreta da quasi 20 anni, un periodo incredibilmente lungo per qualsiasi attore, non è morto. In una precedente occasione, parlando con Deadline del possibile addio di Harmon, il presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl aveva detto: "Mark è sempre stato parte dello show e sempre lo sarà. Per quanto riguarda le sue apparizioni nello schermo, vedremo come andrà a finire".