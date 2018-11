Claes Bang sarà Dracula nella serie tv degli ideatori di Sherlock per Netflix

Claes Bang si è aggiudicato uno dei ruoli più ambiti del momento. L'attore danese, visto recentemente in Millennium: Quello che non uccide e in tv conosciuto soprattutto per The Bridge, vestirà i panni di Dracula, l'iconico vampiro che ha reso la malvagità affascinante, nell'omonima serie degli ideatori di Sherlock Steven Moffat e Mark Gatiss per la rete britannica BBC e il servizio di video in streaming Netflix.

"Sono entusiasta di aver ottenuto il ruolo di Dracula, soprattutto quando la sceneggiatura è nelle mani di persone di straordinario talento come Steven Moffat, Mark Gatiss e del team responsabile di Sherlock", ha commentato Bang in un comunicato. "Sono elettrizzato di poter scavare in questo personaggio iconico e super interessante. Sì, è malvagio, ma c'è anche molto altro in lui - è carismatico, intelligente, spiritoso e sexy. Mi rendo conto di dovermi dimostrare all'altezza di tutte le persone straordinarie che lo hanno interpretato nel corso degli anni, ma mi sento molto privilegiato a interpretare questo personaggio incredibile".

Il drama di tre episodi, ciascuno della durata speciale di 90 minuti, sarà ambientato in Transilvania nel 1897 e avrà come protagonista il Conte Dracula, personaggio creato da Bram Stoker alla fine dell'Ottocento, impegnato ad architettare piani diabolici contro la Londra vittoriana. "Ci sono sempre state storie sul grande male. Ciò che rende Dracula speciale è che Bram Stoker ha reso il male il suo stesso eroe", avevano detto Moffat e Gatiss in una precedente dichiarazione. L'inizio delle riprese è fissato per il prossimo anno.