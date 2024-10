Citadel: Diana, Matilda De Angelis alle prese con un rocambolesco inseguimento in una clip della serie di Prime Video

News Serie TV

La serie italiana ambientata nell'universo di Citadel debutterà in streaming il prossimo 10 ottobre.

È una sequenza ricca d'azione quella che Prime Video ci mostra in anteprima condividendo una clip di Citadel: Diana, la prossima serie di spionaggio italiana nata dal mondo di Citadel e con la produzione esecutiva dei fratelli Joe e Anthony Russo. Lo spy thriller, con Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët) protagonista, debutterà in streaming il prossimo 10 ottobre. Ma intanto guardate qui sotto l'attrice impegnata in un inseguimento da manuale di cinema d'azione.

Clip anteprima: Matilda De Angelis nella clip in anteprima della serie Amazon Prime Video - HD

La trama e il cast di Citadel: Diana

Ambientata nella Milano del 2030, otto anni dopo che l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da Manticore, una potente organizzazione rivale, Citadel: Diana segue Diana Cavalieri (De Angelis), una spia di Citadel sotto copertura, rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio, Il paradiso delle signore), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi, Ripley), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

Il cast internazionale della serie, lunga 6 episodi, include anche Julia Piaton (Altro che caffè), Thekla Reuten (Warrior Nun), Giordana Faggiano (Monterossi - La serie), Daniele Paoloni (M - Il figlio del secolo), Bernhard Schütz (Sense8) e Filippo Nigro (Suburræterna).

Citadel: Diana, una clip in anteprima e le spettacolari scene d'azione presenti nella serie

La clip è stata svelata durante il Prime Video Presents: Trailblazers, una celebrazione delle donne di Prime Video e Amazon MGM Studios dentro e fuori lo schermo. Matilda De Angelis ha affiancato Bryce Dallas Howard (Deep Cover) e Maria Sten (Reacher) per discutere della reinvenzione del genere d'azione e dell'importanza delle action heroine nell’offerta di Prime Video. La nuova clip offre un'anticipazione della serie in arrivo e vede Diana (Matilda De Angelis) intenta a dare la caccia al suo avversario in una sequenza esplosiva, ambientata nel Cretto di Gibellina in Sicilia, gigantesca opera d’arte ambientale di Alberto Burri.

Prime Video fa sapere che la serie ha coinvolto in totale circa 850 stunts, centinaia di macchine, gadget high-tech di spionaggio e scene adrenaliniche come quella che si vede in questa clip, che presenta un volo in zip-line lungo quasi 450 metri. Matilda De Angelis ha girato spettacolari sequenze d'azione per tutto l'arco della serie, eseguendo da sola la maggior parte dei suoi stunt dopo un intenso allenamento di resistenza, coreografia e arti marziali insieme allo stunt coordinator di Citadel: Diana, Emiliano Novelli.