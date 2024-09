Citadel: Diana, il trailer ufficiale dello spy thriller italiano con Matilda De Angelis

News Serie TV

Tutti gli episodi del primo spin-off di Citadel saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 10 ottobre.

Prime Video ha svelato l'adrenalinico trailer ufficiale di Citadel: Diana, la sua nuova serie italiana ambientata nel mondo dell'epico e rivoluzionario spy thriller internazionale creato dai fratelli Joe e Anthony Russo Citadel. Con Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët) nel ruolo di protagonista, lo spin-off di sei episodi sarà disponibile in streaming dal 10 ottobre.

La trama e il cast di Citadel: Diana

Ambientata nella Milano del 2030, otto anni dopo che l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da Manticore, una potente organizzazione rivale, Citadel: Diana segue Diana Cavalieri (De Angelis), una spia di Citadel sotto copertura, rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio, Il paradiso delle signore), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi, Ripley), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

Il cast internazionale della serie include anche Julia Piaton (Altro che caffè), Thekla Reuten (Warrior Nun), Giordana Faggiano (Monterossi - La serie), Daniele Paoloni (M - Il figlio del secolo), Bernhard Schütz (Sense8) e Filippo Nigro (Suburræterna).