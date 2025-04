Citadel: Cancellati gli spin-off Diana e Honey Bunny, ma le storie continueranno

News Serie TV

Prime Video ha cancellato le due serie spin-off di Citadel, ambientate rispettivamente in Italia e in India: fallisce l'ambizioso progetto che fa capo ai fratelli Russo, ma le trame non resteranno incompiute.

L'universo di Citadel perde le sue ramificazioni internazionali. Prime Video ha cancellato ufficialmente gli spin-off Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny, rispettivamente ambientati in Italia e in India. La decisione arriva dopo una pausa forzata delle produzioni e rappresenta un duro colpo per il progetto dei fratelli Russo, nato con l'ambizione di costruire un franchise globale di spionaggio ma scontratosi con diversi problemi produttivi e creativi. C'è però una notizia rassicurante: le due serie avranno un finale. Ecco come.

Il tramonto degli spin-off internazionali di Citadel

Citadel: Diana aveva debuttato il 10 ottobre 2024 con protagonista Matilda De Angelis nei panni di Diana Cavalieri, un’agente sotto copertura rimasta intrappolata nei ranghi di Manticore. La serie raccontava la sua lotta per sfuggire a un passato pericoloso e trovare una via di fuga definitiva.

Citadel: Honey Bunny, invece, era arrivata su Prime Video il 7 novembre 2024. Con Varun Dhawan e Samantha, raccontava la storia di un ex stuntman e una attrice in difficoltà, travolti da un passato di azione, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, i due erano costretti a riunirsi per proteggere la loro giovane figlia, Nadia.

Entrambe le serie avevano ottenuto una buona accoglienza nei rispettivi Paesi di riferimento e, stando al progetto iniziale, avrebbero dovuto rappresentare i primi tasselli di una narrazione condivisa e pensata per diversi mercati locali. Nonostante la cancellazione delle due serie, le loro trame non resteranno incompiute: come annunciato da Vernon Sanders, responsabile di Amazon MGM Studios TV, le storyline di Honey Bunny e Diana saranno intrecciate nella seconda stagione della serie madre. Sanders ha definito le due serie internazionali "successi ampiamente apprezzati nei rispettivi Paesi", ma ha anche confermato che "non continueranno come show indipendenti".

Le anticipazioni della seconda stagione di Citadel e le difficoltà produttive

La seconda stagione di Citadel, con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas nei panni degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh, è attualmente in fase di produzione e debutterà nella primavera del 2026. La nuova stagione ripartirà un mese dopo gli eventi del finale della prima, con i due protagonisti nuovamente nel mirino di Manticore, la misteriosa organizzazione antagonista. Secondo la sinossi ufficiale, Nadia e Mason saranno costretti a uscire dal nascondiglio per unirsi a un nuovo team di spie non convenzionali e fermare una minaccia globale: il miliardario brasiliano Paulo Braga, intenzionato a usare una tecnologia distruttiva creata proprio da Bernard Orlick, altro volto noto della serie interpretato da Stanley Tucci.

La cancellazione dei due spin-off arriva in un momento delicato per la produzione di Citadel. La seconda stagione, inizialmente prevista per l’autunno 2025, è stata posticipata alla primavera 2026 a causa di problemi creativi. Anche il futuro della serie madre, uno dei prodotti più costosi mai realizzati da Prime Video con un budget che ha toccato i 300 milioni di dollari per la prima stagione, appare a questo punto sempre più incerto. L'uscita di scena di Jennifer Salke, ex presidente di Amazon Studios e grande sostenitrice di Citadel, ha aggiunto ulteriore instabilità a un progetto già travagliato. Nonostante tutto, Prime Video sembra voler credere ancora nel potenziale di Citadel, puntando tutto su una seconda stagione con cui spera di rilanciare il franchise. Vedremo se, intrecciando le vicende di Diana e Honey Bunny nella serie principale, Citadel riuscirà a trovare nuova forza narrativa e a coinvolgere in modo più deciso gli spettatori.