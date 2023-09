Chucky va alla Casa Bianca nel nuovo teaser trailer della stagione 3

News Serie TV

L'anteprima conferma il ritorno di Devon Sawa con un nuovo ruolo. Ecco quale.

La Casa Bianca non ha visto ancora i suoi giorni peggiori, a quanto pare. Il nuovo teaser trailer della terza stagione di Chucky, la serie tv di Don Mancini basata sul suo iconico franchise horror in Italia meglio conosciuto con il titolo La bambola assassina, vede l'omonima bambola in visita al 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington, residenza ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d'America e sede della presidenza stessa. In poco tempo un nuovo caos omicida ha inizio, ma prima di questo si scopre che, sì, Devon Sawa farà parte nuovamente del cast, proprio nei panni del capo di Stato.

Chucky: Cosa sappiamo della stagione 3

In una recente conferenza stampa, Chucky aveva anticipato che i nuovi episodi della sua prima serie tv saranno ambientati nella capitale del Paese, centro nevralgico della politica americana e sede delle principali istituzioni di governo, nonché di altri enti federali come l'FBI. Aveva detto precisamente, rispondendo alle domande dei giornalisti famelici di anticipazioni: "Tutto quello che dirò è che D.C. si farà prendere di mira". Aveva confermato inoltre il ritorno di Jennifer Tilly, una veterana del franchise.

Negli Stati Uniti, la stagione 3 di Chucky debutterà in simultanea su Syfy e USA il 4 ottobre, e sarà disponibile anche in streaming su Peacock dal giorno successivo (ancora nessuna data invece per l'Italia). Secondo la sinossi ufficiale, nell'infinita sete di potere di Chucky, i nuovi episodi vedono quest'ultimo sistemarsi con la famiglia più potente del mondo: la First Family d'America, all'interno delle famigerate mura della Casa Bianca. Ma come finisce lì? Cos'ha intenzione di fare? E come faranno Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind) a raggiungerlo nella casa più sicura del mondo, il tutto bilanciando le pressioni delle relazioni romantiche e della crescita? Nel frattempo, Tiffany (Tilly) affronta una crisi incombente mentre la polizia la incastra per la furia omicida di "Jennifer Tilly" della scorsa stagione.