Chucky: Terrore alla Casa Bianca nel trailer ufficiale della stagione 3

La nuova stagione del dramedy horror basato su La bambola assassina si dividerà in due parti.

Dopo tutto questo tempo e una scia di sangue così lunga, ci sono ancora bambini che non trovano inquietante una bambola come Chucky? Evidentemente sì, perché negli Stati Uniti sta per arrivare la terza stagione della serie tv basata sul celebre franchise horror di Don Mancini La bambola assassina. Il cruento trailer ufficiale ci rammenta il cambio di ambientazione dei nuovi episodi e svela l'aggiunta al cast di due veterani dello schermo, del Saturday Night Live in particolare: Kenan Thompson e Sarah Sherman.

Chucky: La trama della stagione 3

In onda con la prima parte dal 4 ottobre (in Italia prossimamente), la terza stagione di Chucky vedrà il maniaco dai capelli rossi prendere d'assalto Washington D.C., varcando il portone della famigerata Casa Bianca e penetrando nella famiglia del Presidente. Mentre Devon Sawa (che ha interpretato un personaggio diverso in ogni stagione) veste i panni di quest'ultimo, Tiffany (Jennifer Tilly) viene catturata dalla polizia e trascorre un po' di tempo dietro le sbarre. La sorellina di Lexy, Caroline (Carina London Battrick), continua a stare pericolosamente vicina alla letale bambola, e questo ben presto porta Jake, Devon e Lexy (Zackary Arthur, Björgvin Arnarson e Alyvia Alyn Lind) a precipitarsi in città per fermarli prima che il conto delle vittime aumenti ancora.

Nel trailer, Thompson appare nei panni di un tassista che dà un passaggio a Chucky, mentre del personaggio interpretato dalla Sherman si conosce al momento soltanto il nome, Annie. Nel frattempo, Brad Dourif tornerà ad essere la voce originale di Chucky insieme con Fiona Dourif.