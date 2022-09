Chucky sconvolge una scuola cattolica nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi riportano sullo schermo i personaggi amati dai fan Glen e Glenda.

Neppure le preghiere salveranno i protagonisti di Chucky dalla furia dell'omonima bambola assassina nella seconda stagione della serie horror di Don Mancini, lo stesso dietro il popolarissimo franchise cinematografico. In onda negli Stati Uniti su Syfy e USA dal 5 ottobre, in tempo per Halloween, i nuovi episodi si svelano ulteriormente in un violento (ovviamente) e perfettamente intonato trailer ufficiale.

Chucky 2: Come continua la storia

Dopo che il suo piano diabolico di invadere gli ospedali pediatrici americani è stato sventato nel ciclo inaugurale, Chucky cerca di vendicarsi con coloro che ritiene responsabili: gli adolescenti sopravvissuti Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind). Il trailer mostra i due fidanzati e la loro amica scoprire che stanno per unirsi a violenti delinquenti minorili presso Incarnate Lord, una scuola cattolica per giovani in difficoltà. Qui le cose si fanno velocemente pericolose (per non dire letali) sia per loro sia per gli uomini e le donne di Dio che la gestiscono. "Hai sofferto un grande dolore nella tua giovane vita", dice un prete comprensivo a Jack prima di vedere Chucky - più di uno, in realtà - seminare il caos brandendo il coltello.

Il caos della stagione 2, che porta quello stesso sacerdote ad ammettere che "C'è un male in mezzo a noi e dobbiamo affrontarlo!", include i gemelli appena arrivati Glen e Glenda (interpretati dalla star de Le terrificanti avventure di Sabrina Lachlan Watson), in cerca del loro folle papà mentre i loro occhi sorpresi vedono cosa sta succedendo con Nica (Fiona Dourif), Tiffany (Jennifer Tilly) e la loro intensa relazione.