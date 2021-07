Chucky: Il trailer ufficiale della serie tv con la bambola assassina

News Serie TV

La serie horror debutterà negli Stati Uniti poco prima di Halloween.

La bambola assassina poteva mancare l'appuntamento del Comic-Con di San Diego? Chiaramente no, soprattutto ora che sta per arrivare in tv Chucky, serie dell'ideatore del franchise Don Mancini che negli Stati Uniti darà una continuazione alla celebre storia dal 12 ottobre, in tempo per Halloween. Durante il panel, Syfy e USA, le reti che proporranno simultaneamente gli otto episodi della serie negli Stati Uniti, ne hanno mostrato un lungo trailer ufficiale.

La trama e il cast di Chucky

Chucky introduce nel franchise un nuovo personaggio, Jake (interpretato dall'attore di Transparent Zackary Arthur), un adolescente gay la cui vita è già un infermo senza la terrificante situazione in cui sta per cacciarsi. Vittima di bullismo, Jake si imbatte in una bambola vintage di Chucky a un mercatino dell'usato. Lo attrae perché, come giovane artista, si diletta a realizzare sculture con parti di bambole. Ma non immagina che quell'oggetto apparentemente innocuo e inanimato farà precipitare velocemente la sua idilliaca cittadina americana in un caos omicida che minaccia di rivelarne le ipocrisie e gli oscuri segreti. Mentre nemici e alleati del passato di Chucky cercano di far emergere la verità dietro le uccisioni, una storia mai raccontata rivela come un bambino normale sia finito col diventare questo famoso mostro.

Nella serie recitano anche Devon Sawa (Final Destination), Teo Briones (Pretty Little Liars), Alyvia Alyn Lind (Daybreak) e Björgvin Arnarson. Inoltre, fanno la loro comparsa i veterani del franchise Jennifer Tilly, Alex Vincent e Christine Elise, nuovamente nei panni di Tiffany Valentine, Andy Barclay e Kyle, oltre a Fiona Dourif, che riprende il ruolo di Nica Pierce. Non è tutto. Nella versione originale, Chucky è doppiato come nei film da Brad Dourif.