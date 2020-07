Chucky è tornato! Ecco l'inquietante teaser trailer della Serie Tv

News Serie TV

La serie horror debutterà su USA e Syfy nel 2021.

Va bene USA e Syfy, avete la nostra attenzione. Le reti via cavo americane hanno diffuso il primo teaser trailer di Chucky, adattamento televisivo del famoso franchise cinematografico La bambola assassina, prodotto dal suo creatore Don Mancini. La clip di pochi secondi, oltre ad annunciarne l'arrivo sugli schermi nel 2021, mostra la silhouette dell'iconica bambola posseduta che tanti ha terrorizzato nel corso dei decenni.

Chucky: I primi dettagli della Serie TV

Alla serie fa da ambientazione una piccola città, dove la situazione diventa caotica e pericolosa quando una bambola vintage di Chucky viene trovata a un mercatino dell'usato. Ben presto, una serie di orribili omicidi minaccia di rivelare le ipocrisie e gli oscuri segreti della città, mentre nemici e alleati del passato di Chucky cercano di far emergere la verità dietro le uccisioni. Nel frattempo, una storia mai raccontata rivela come un bambino normale sia finito col diventare un mostro.

"La longevità e l'eredità di Chucky sono da ricondurre alla creatività narrativa e ai fan leali che la serie cinematografica ha raccolto nel corso degli anni", aveva dichiarato il presidente di Syfy Chris McCumber in occasione dell'ordine a gennaio. "Siamo incredibilmente orgogliosi di portare Chucky in televisione per la prima volta con i creatori originali". Mancini ne sarà infatti lo sceneggiatore, il regista e il produttore esecutivo, in quest'ultimo ruolo affiancato da David Kirschner (La famiglia Addams) e Nick Antosca (The Act, Channel Zero).