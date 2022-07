Christopher Meloni come mamma l'ha fatto in uno spot virale

News Serie TV

La star di Law & Order: Organized Crime senza veli nella nuova campagna di Peloton.

Sono passate solo poche settimane da quando il veterano di Law & Order Christopher Meloni ha rivelato alla rivista Men's Health che gli piace allenarsi nudo. Dichiarazioni simili non possono passare come foglie al vento, soprattutto per un pubblicitario, il quale le ha colte al volo per realizzare l'ennesimo spot virale. Peloton, una società di tecnologie per il fitness che ha saputo cogliere le opportunità offerte dalla pandemia per crescere esponenzialmente, ha scelto il protagonista di Law & Order: Organized Crime come suo nuovo testimonial, in virtù del suo fisico perfettamente allenato e anche delle sue curiose ammissioni. Ciliegina sulla torta: lo spot che lo coinvolge è stato diffuso in occasione della Giornata nazionale del naturismo.

Christopher Meloni nudo nel nuovo spot di Peloton

Di fatto, Meloni si rivolge alla telecamera per mostrare i diversi modi in cui utilizza l'app di Peloton per tenersi in forma. Ma a faticare più di lui potrebbe essere stato chi ha dovuto usare l'effetto sfocatura per censurare le sue parti intime, giacché l'attore non indossa nient'altro che un paio di calzini e di scarpe da ginnastica. "Apparentemente, alcune persone pensano che il modo in cui mi alleno sia strano. Onestamente, non lo capisco", dice un Meloni sardonico durante lo spot. Il meglio arriva quando sembra che alcuni squat emozionino un po' troppo l'operatore invisibile dietro di lui, facendolo crollare a terra solo per peggiorare la situazione. Poi, sul finire, un vocione che suonerà familiare al pubblico di Law & Order riconosce che "Nella community di Peloton, gli utenti si distinguono in due gruppi diversi ma ugualmente motivati: quelli che indossano i pantaloni... e Christopher Meloni".

Mentre Peloton e l'agenzia di marketing Maximum Effort (co-fondata da Ryan Reynolds!) non sono nuovi a simili iniziative colorate, visto che solo qualche mese fa avevano resuscitato Mr. Big dopo la sua scioccante morte nel revival di Sex and the City, proprio mentre si allenava con una macchina Peloton, Meloni non ha mai fatto mistero di essere perfettamente a proprio agio con la sua nudità, anche in tv davanti a milioni di spettatori, come dimostrato nella serie di HBO Oz.