Christoph Waltz raggiunge Liam Hemsworth nell'action thriller di Quibi

La serie senza titolo porta la firma di Nick Santora, l'ideatore di Scorpion.

Risale allo scorso luglio la notizia dell'ingaggio di Liam Hemsworth (Hunger Games) per il ruolo di protagonista in un action thriller senza titolo disponibile prossimamente sulla piattaforma di video in streaming prossima al lancio Quibi. Ora al cast si è unito anche Christoph Waltz, attore premiato con due Oscar per i suoi ruoli in Django Unchained e Bastardi senza gloria.

Creata dall'ideatore di Scorpion Nick Santora, la serie segue Hemsworth nei panni di Dodge Maynard, un malato terminale desideroso di prendersi cura della moglie incinta prima di morire. Dodge accetta così di prendere parte a un gioco mortale, scoprendo ben presto di non essere il cacciatore ma la preda.

Waltz, non alla sua prima esperienza in una serie tv (in passato ha recitato nelle serie tedesche Tatort e Il commissario Voss), interpreterà un personaggio del quale al momento si conosce soltanto il nome, Miles Sellers.