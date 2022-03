Christina Ricci torna nella Famiglia Addams: Netflix l'arruola nella serie tv su Mercoledì

News Serie TV

Wednesday di Tim Burton seguirà il personaggio durante i suoi anni alla Nevermore Academy.

Colpo di scena a Netflix: l'attrice Christina Ricci si è unita al cast di Wednesday, la serie tv di Tim Burton (Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato) basata su La famiglia Addams, in particolare su Mercoledì, il personaggio da lei interpretato nel film di culto degli anni '90. Ricci, che farà parte del cast regolare, non riprenderà il suo iconico ruolo, chiaramente, raccontando la serie gli anni della giovane Addams come studentessa della Nevermore Academy, ma un personaggio nuovo i cui dettagli vengono tenuti nascosti per non rovinare la sorpresa al pubblico.

Wednesday: La trama e il cast della serie tv

Diretta da Burton e scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Wednesday è un dramedy di formazione che segue i tentativi di Mercoledì Addams di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore Academy.

L'ex star di YOU Jenna Ortega interpreterà la protagonista, mentre Luis Guzmán (Narcos) e Catherine Zeta-Jones (Chicago) saranno Gomez e Morticia Addams, i suoi genitori. Dalle notizie precedenti sappiamo che faranno parte del cast anche la veterana de Il Trono di Spade Gwendoline Christie con il ruolo di Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy; Isaac Ordonez di Pugsley Addams, il fratello di Mercoledì; Thora Birch (The Walking Dead) di Tamara Novak, la responsabile del dormitorio di Mercoledì; George Burcea del maggiordomo Lurch; Victor Dorobantu di Mano; e Hunter Doohan (Your Honor) di Tyler Galpin, il figlio dello sceriffo con il quale Mercoledì stringe un'amicizia improbabile; tra i tantissimi altri.