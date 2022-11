Christina Applegate riceve la stella sulla Walk of Fame nella sua prima uscita pubblica dalla diagnosi di sclerosi multipla

News Serie TV

Questo giovedì, l'attrice sarà su Netflix con gli ultimi episodi della dark comedy Dead to Me.

Christina Applegate ha ricevuto un po' di supporto in un momento per lei non facile. Ieri, l'attrice vincitrice dell'Emmy si è mostrata in pubblico per la prima volta da quando lo scorso anno le è stata diagnosticata la sclerosi multipla per accettare la sua stella sulla Walk of Fame, il celebre marciapiede delle star a Hollywood. Con lei erano presenti all'evento anche gli amici e colleghi Katey Sagal e David Faustino, con i quali ha recitato per undici stagioni nella sitcom degli anni '80 e '90 Sposati... con figli.

Christina Applegate riceve la stella sulla Walk of Fame

La cerimonia di consegna della stella alla Applegate era prevista nel 2020 ma è stata ritardata a causa della pandemia, lasciando infine che si svolgesse a pochi giorni dal debutto su Netflix della terza e ultima stagione di Dead to Me, la dark comedy nella quale ha recitato negli ultimi anni con Linda Cardellini, anche lei presente alla cerimonia con l'ideatrice Liz Feldman. Insieme, hanno onorato con entusiasmo ed emozione la carriera di Christina e questo suo nuovo traguardo, osservazioni alle quali lei ha fatto seguito con un toccante discorso di accettazione dopo aver raggiunto il podio con l'aiuto della Sagal.

"La persona più importante in questo mondo è mia figlia. Sei molto più di quanto tu sappia... ogni giorno, è una benedizione svegliarsi e portarti a scuola. Grazie per essermi stata accanto durante tutto questo" ha detto Applegate, dopo aver ricordato come quello di avere una stella tutta sua fosse un sogno che coltivava sin da quando aveva 5 anni e vide la Walk of Fame per la prima volta.

All'inizio del mese, in un'intervista con The New York Times in vista dell'uscita degli ultimi episodi di Dead to Me questo giovedì, Applegate ha parlato di quanto per lei sia stato importante portare a termine questo progetto. "Avevo un obbligo nei confronti di Liz e Linda, della nostra storia", ha detto. "I poteri forti dissero qualcosa tipo 'Fermiamoci. Non c'è bisogno di finirla. Mettiamo insieme qualche episodio'. Ho risposto: 'No. Lo faremo, ma alle mie condizioni'".