Christian torna il 24 marzo: Ecco il trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

Il crime drama soprannaturale con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria torna s Sky e NOW con sei nuovi episodi.

Il conto alla rovescia alla seconda stagione di Christian può iniziare. In occasione della diffusione del trailer ufficiale, Sky Italia conferma che i nuovi sei episodi del crime drama soprannaturale con i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce e Claudio Santamaria andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 24 marzo, ogni venerdì con un doppio appuntamento.

Christian: Cosa ci aspetta nella stagione 2

L'"utopia coatta" promessa da Christian, passato da piccolo delinquente a santo una volta comparse delle stimmate sulle sue mani, diventa realtà - non senza problemi - nei nuovi episodi di quella che è stata ribattezzata la "serie dei miracoli", tutti diretti da Stefano Lodovichi. Dopo la morte del boss Lino la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian (Pesce) arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo. Dovrà imparare cosa significhi passare da piccolo delinquente a santo, da uno dei tanti a punto di riferimento di un'intera comunità, diventando "il re" di Città-Palazzo e imparando a compiere scelte in nome del bene di tutti. Nel frattempo, Matteo (Santamaria), al quale sarà chiesto di schierarsi contro il salvatore di suo figlio, scoprirà la tentazione di giocare per sé. Al suo fianco infatti arriva la Nera (la nuova aggiunta al cast Laura Morante, vista già in A casa tutti bene: La serie), un essere divino determinato a ostacolare i piani del Biondo.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, al cast della seconda stagione si è aggiunta anche Camilla Filippi (La stanza). Lei vestirà i panni di Esther, una donna che non sembra vivere bene la presenza di Christian. Dalla prima stagione torneranno invece Silvia D'Amico (interprete di Rachele), Antonio Bannò (Davide), Francesco Colella (Tomei), Gabriel Montesi (Penna), Ivan Franek (Padre Klaus) e Romana Maggiora Vergano (Michela).