Christian: La nuova serie crime di Sky si mostra in un primo teaser trailer

Attesa in tv per gennaio, la serie coinvolge gli attori Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Dopo i successi di Gomorra: La serie e ZeroZeroZero, a gennaio, Sky e NOW lanceranno Christian, una nuova serie originale crime che si lascerà apprezzare anche per il suo cast stellare, che include tra gli altri i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman) e Claudio Santamaria (Lo chiamavano Jeeg Robot), e per la sua storia al di là dell'ordinario. Qui di seguito è disponibile l'appena rilasciato primo teaser trailer.





Christian: La trama e il cast della nuova serie tv

Creata da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino e diretta da Stefano Lodovichi (Il cacciatore) e Cinardi, Christian segue Pesce nei panni dell'omonimo personaggio, scagnozzo di un boss della periferia romana al quale compaiono all’improvviso delle stimmate con le quali inizia a fare miracoli. Al soldo di Lino (Giordano De Plano, Zero), una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia (Lina Sastri, Napoli Velata), Christian, coatto di periferia, non si rende conto inizialmente di cosa sta accadendo alle sue mani, abituato com'è a usarle per menare. Le stimmate diventano presto un problema, anche perché gli impediscono di fare il suo lavoro. Attraverso di esse salva miracolosamente da un'overdose la tossica del quartiere, Rachele (Silvia D’Amico, Non essere cattivo), la quale si attacca a lui per invitarlo a cambiare vita, visto che a quanto pare può curare la gente.

Ben presto, i poteri di Christian attirano l'attenzione di Matteo (Santamaria), un postulatore del Vaticano che è ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri. Ma, soprattutto, il grande potere di Christian attira l'attenzione di Lino: non solo perché lui non può più fare il suo lavoro, anche perché salva le persone, e questo potrebbe minare le basi del suo regno. Nella serie recitano poi Francesco Colella (ZeroZeroZero) nel ruolo di Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quelli che ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale; Antonio Bannò (Romulus) del figlio di Lino, Davide, erede dell'impero del padre e migliore amico di Christian; e Gabriel Montesi (Favolacce) di Penna, un amico della compagnia di Christian e Davide e un piccolo malvivente che lavora per Lino.